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職災勞工輔助設施 雇主可先申請、後購置

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部29日修正發布「直轄市及縣市政府辦理協助職業災害勞工重返職場補助辦法」部分條文，新增雇主在購置職災勞工輔助設施前，可先向地方主管機關提出補助申請，經核定補助條件後，再進行購置，透過「先申請、後購置」的新措施，增加雇主購置輔助設施意願。

職安署表示，依現行規定，雇主須於提供職災勞工必要輔助設施後，始得提出補助申請。然而，部分事業單位因無法事先確認購置之輔助設施是否符合補助標準，擔心投入經費後無法獲得補助，進而影響購置或申請補助的意願，也可能延誤職災勞工重返職場的時程。

因應實務需要，此次修法新增更具彈性的補助方式，未來雇主若評估職災勞工有使用輔助設施需求時，可先向地方主管機關提出申請，由地方政府進行審查，經核定後雇主再依核定內容購置相關輔助設施。

此外，為利雇主儘早完成購置輔助設施，此次修法亦明定，雇主應於接獲核定通知後180日內完成輔助設施購置，並檢附實際支出證明等文件，向地方主管機關申請補助款。

另外，此次修法亦配合實務需求，明確規範事業單位僱用職災勞工補助期間之起算時點，及部分工時職災勞工補助基準之計算方式。

未來部分工時職災勞工若平均月薪資總額低於勞工職業災害保險第1等級月投保薪資者，將依其實際平均月薪資總額，按規定比率核發補助，使補助計算更貼近實際薪資，亦兼顧制度的公平性及合理性。

職安署強調，職業災害不僅影響勞工本人，更對其家庭生活造成重大衝擊。協助職災勞工重返職場，是雇主依法應盡責任，也是企業照顧員工、落實社會責任的重要展現。

此次修法秉持「擴大勞工照顧、減輕雇主負擔」精神，持續精進補助制度與申請便利性，期盼鼓勵更多事業單位積極協助職災勞工穩定復工，共同營造更安全、友善及具包容力之工作環境。

職場 勞動部 雇主

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