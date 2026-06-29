畢業生最嚮往PM工作 五家外商年薪都破270萬…最高月薪23.5萬

畢業季到來，新鮮人最嚮往的工作莫過於產品經理（PM），無論文理組都可以經由PM進入科技業。但同樣是PM，待遇卻有巨大落差。外商是台商薪水20倍，五大外商PM年薪衝破270萬元，分紅和股票成高薪關鍵。

薪資查詢平台《比薪水》整理去年 PM 薪資數據，發現薪水最高的PM全由外商包辦，最低薪的五筆PM均為台商。同樣職稱在台商和外商，薪資差距可達20倍。

去年PM薪資前段班全由外商包辦，月薪從14.2萬元起跳，最高一筆為台灣亞馬遜資深產品經理的23.5萬元。

這五家指標企業包括台灣亞馬遜、HP、美商科高（Google）、美超微、流明光學，業務集中在雲端、伺服器、光通訊等高毛利科技領域。

五家外商PM年薪，都突破270萬元。以美超微為例，月薪14.2萬元排名第五，但年薪衝上 325.4 萬，相當於拿到了將近11個月的分紅、獎金和股票。外商PM的高薪優勢，建立在這些變動薪資上，月薪僅是薪資結構的起點。

相較之下，去年PM薪資最低的五筆職缺均為台商，月薪落 2.8萬至3萬元之間，年薪僅33.6萬至37.7萬元，散落在台北、桃園、台中的軟體、生技和行銷等產業。

台商年薪結構單一，基本上為月薪乘以 12 個月，缺乏分紅和獎金加持。這種薪資結構，使台商和外商 PM 的年薪差距，比起月薪的落差拉得更開。

PM 薪資跨度大，外商提供優渥的分紅和獎金，台商短期內難以追上。這也是高薪 PM 將外商視為首選的主因。

《比薪水》專家建議，求職者在投遞履歷前，應先查詢同產業 PM 薪資行情，確認自己的薪水落在市場哪一個區間，才能在談薪時爭取合理的待遇。