影／職安法霸凌專章將上路 民團籲勞動部落實維護勞動權益

職業安全衛生法的「霸凌防治專章」將於今年7月1日起上路。對此永社、台灣人權促進會、台灣跨國企業監察TTNCWatch、公民監督國會聯盟等團體表示全力支持，但也深切憂心當前國會尚未通過今年度中央政府總預算案，可能導致勞動部推動新政策的教育訓練與檢查量能不足或不穩定。民團公開呼籲國會盡快通過今年總預算，全力支持勞動部推動維護勞動權益的職安法霸凌專章。

立委陳培瑜表示本次職安法修法首度將「職場霸凌防治」法制化，並增設專章，把職場霸凌的定義、申訴管道、調查與處理機制、受害者保護等措施都定明清楚。為因應新制上路，勞動部也提出許多配套措施，讓企業與勞工得以盡快熟悉，包含指導手冊、教育訓練、通報系統、調查人才資料庫、補助中小企業路聘請調查人士、增聘勞檢員等等，因此勞動部今年度編列1億3302萬元經費，用於前述職場霸凌防治專章上路後的措施。立法院衛環委員會民進黨召委林月琴已於6月3、4日排入議程並審查完畢，但其他部會的預算，藍白召委卻遲遲不排審，導致無法一起送進院會二三讀，至今已經6月底，卻還沒審完今年度總預算，史上最晚。陳培瑜呼籲藍白，盡快完成總預算審查，讓場霸凌防治預算得以落實到第一線工作場域。

近來台灣企業的勞資爭議層出不窮、企業打壓工會實屬常態，勞動部雖設有不當勞動行為裁決委員會，但仍無法喝止企業、許多工作場所對基層勞工的職場霸凌。永社副秘書長黃慧瑜表示，光是立法並不能解決職場霸凌問題，新法上路後，霸凌防治專專是否能真正發揮效能，免於讓基層勞工面臨看得到、吃不到的實質困境，關鍵在於政府有沒有決心落實政策，也就是說，企業是否能進行足夠的教育訓練，以及政府的外部監督機制是否能有足夠能量。呼籲政府應重視霸凌防治的落實難度，應在新法上路的階段就加大宣傳力度、積極推動各個職場的教育訓練，並強化勞檢資源，以顯示政府推動職場霸凌防治的決心。