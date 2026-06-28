114年公務員約36萬人創7年新低 平均年資16.23年

公務員缺工情形受矚。銓敘部統計，民國114年底全國公務人員36萬80人，較113年底減少2862人，創7年來新低，且簡任官近6成是男性。此外，公務員平均43.75歲，平均年資16.23年，年資30年以上者占17.12%，平均退休年齡為58.74歲。

銓敘部今年5月底公布「114年銓敘統計年報全書」指出，114年底全國公務人員共36萬80人，較113年底減少 2862人、約0.79%，其中中央機關減少1551人，地方減少1311人；若按機關性質區分，又以行政機關減少1452人最多。

攤開近10年全國公務人員人數，105年底為34.7萬人，雖在108年底起突破36.1萬人、109年底達36.6萬人，但隨後都在36.2萬人以上波動，114年底的36萬80人，創下自108年以來的最低紀錄。

銓敘部說，近5年公務人員人數規模穩定維持，平均年增率為-0.35%。整體而言，114年底全國公務人員人數減少，主因是支領月退休金基本年齡於115年提高至60歲，符合條件且未滿60歲的公務人員因此在114年提早退休，另也與交通事業機構繼續適用資位進用人員逐年減少有關。

114年公務員平均退休年齡為58.74歲。若看近10年有參加退撫基金的公務員退休人數比率，105年為3.31%，110年最低為1.86%，但至114年達4.04%，創10年新高。

此外，114年底公務人員平均年齡為43.75歲，較113年底略減0.06歲。各年齡以40至49歲者占29.23%最多，其次為50至59歲者、30至39歲者。

按機關性質區分，以公立學校（職員）平均47.96歲最高，行政機關42.92歲最低，且行政機關近10年約增加1歲，其中又以法官、檢察官平均46.54歲最高，警察39.89歲最低。

依機關層級觀察，中央各機關平均年齡44.74歲最高， 新北市39.98歲、桃園市41.09歲相對較低。另外，114年底公務人員初任公職平均年齡為26.89歲，較113年底略增0.09歲，且以台南市25.65歲最年輕。

此外，114年底公務人員平均年資16.23年，較113年底減少0.17年。其中又以公立學校（職員）19.68年最高，其餘為衛生醫療機構17.02年、公營事業機構16.01年，行政機關15.84年最低。

依年資結構觀察，114年底公務人員以5年至9年者占19.05%最多；其次10年至14年者、30年以上者都各占約17%。整體而言，年資15年以下者超過5成，占50.80%。

若以機關區分，行政機關及公營事業機構都以年資5年至9年者最多；衛生醫療機構及公立學校（職員）則以年資10年至14年者最多；新北市各機關以年資未滿5年占率達22.73%較高。

以男女比率來看，行政機關若不計警察，女性比率為54.48%；以不計警察的官等比率來看，簡任（派）女性占40.70%，薦任（派）女性占59.61%，委任（派）人員占55.50%。其中簡任（派）的女性比率較113年底再增加1.04個百分點。