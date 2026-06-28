同事愛告狀、幹部幫護航 新人崩潰問「離職很草莓？」網急勸離

在職場中遇到令人不適的同事，究竟該忍耐還是離開？一名自稱在老字號金融業上班的女網友在Dcard訴苦，表示自己是單位內最資淺、年紀最小且世代斷層最大的人。她無奈指出，職場前輩多認為以前被言語羞辱才算常態，「要不是真的被罵髒話、被人格羞辱，都不叫針對和霸凌」。這種環境讓她不斷萌生離職想法，卻又懷疑自己是否太過脆弱、像個「草莓」。

原PO分享了兩件讓她心累的具體事件。首先是女同事A，兩人有微量業務掛勾，但A丟工作過來從不解釋，若原PO按照流程安排，A便會抱怨「這很簡單為什麼不能先做」、「我不懂妳在忙什麼」，甚至四處告狀至最高幹部，導致原PO承受巨大壓力。更令她無言的是，幹部得知後僅冷冷回應「她個性就是比較直，講話不太好聽，對每個人都這樣，所以妳不要介意」。

另一件事則涉及「註銷離職者證照」的流程問題。幹部B因接到離職者投訴，怪罪原PO沒及時處理。原PO反應自己無法主動得知誰離職，只能被動翻閱檔案，且負責更新檔案的同事為了「不想擔責任」而不願主動告知更新時間。然而幹部B卻只是一味要求原PO「要更主動」，完全無視流程上的結構性問題，讓她既無力又委屈。

面對這些職場亂象，原PO曾嘗試提出優化工作流的想法，卻被眾人無視。同事與幹部僅認為她是「年紀輕太介意」，勸她「不要去介意他們說什麼，自己把事情做好」。原PO崩潰表示，這些人的言語攻擊真的讓人很不舒服，並懷疑自己是否正在遭遇「幹部PUA（Pick Up Artist，原指搭訕達人，現多指透過心理暗示、貶低、否定或施壓等手段，使對方產生自我懷疑，進而達到情緒控制與操縱的行為）」。

貼文曝光後，大批過來人紛紛留言給予安慰，「秀秀妳，妳這很明顯就是有不舒服的感受了」、「懂這種微妙讓人不舒服的同事」、「會有更好的職場的！加油不要害怕」，還有人提醒原PO不需要自我懷疑，「金子到哪都會發光，不要怕出去找不到工作」。

針對原PO的困境，網友建議離職，「快跑」、「趕快換比較實在」；職場老鳥們更表示，「很多人都是因為主管跟同事離職的啊，很正常」、「因為同事離職應該是離職原因的大宗之一吧，職場上人的問題一直都是個大問題」、「我離職上一份也是因為同事，上班前想到要看見她就噁心反胃」。