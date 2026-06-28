北市13家知名企業聯手釋出559職缺、YouBike 夜班薪資逾5萬

為協助青年順利接軌就業市場，同時回應企業旺盛的人力需求，臺北市就業服務處於6月30日至7月3日於各就服務站將舉辦現場徵才活動，邀集13家知名企業共同參與，釋出559個工作機會，涵蓋餐飲、零售、生活服務、公共運輸及長照等多元產業，從正職、兼職到儲備幹部職缺一應俱全，歡迎求職、轉職及暑期打工民眾踴躍參加。

這次參與企業，包括全聯、全家便利商店、YouBike微笑單車、安心食品(摩斯漢堡)、和德昌(麥當勞)、貳樓餐飲、六角國際(日出茶太&英格莉莉)、翰林國際(翰林茶館)、新東陽、錢櫃等知名品牌。其中最受矚目的莫過於YouBike微笑單車，因應公共自行車使用量持續攀升，大舉招募調度與維護人員，夜班職缺月薪最高可達4萬9,600元，若加上獎金，可突破5萬元；計時人員時薪最高245元，且提供油資補助、外勤人員夏季高溫津貼，成為本週薪資亮點之一。

值得注意的是，近年服務業為留住人才除紛紛提高薪資待遇外，更重視福利條件。翰林茶館雙北區儲備幹部月薪達4萬5,000元；貳樓餐飲儲備幹部4萬3,000元起薪；摩斯漢堡營運儲備幹部3萬9,000元起，另有獎金制度；英格莉莉儲備幹部月薪最高4萬2,000元。許多企業還提供績效獎金、津貼補助、員工餐飲優惠、國內外旅遊、教育訓練及完整升遷制度，顛覆外界對服務業低薪、發展受限的刻板印象。

對於正在尋找人生初體驗的社會新鮮人而言，現場徵才遞出第一份履歷是滿滿的儀式感。多數職缺不要求相關經驗，重視工作態度與學習意願，是企業選才重要核心價值，選對人才。企業所提供完善教育訓練，讓求職者能從零開始累積職場實力，使這樣的人才投資展現勞資雙贏的意義。就服處提醒求職者，不論是想挑戰門市管理、餐飲經營、品牌服務，或是投入綠色運輸與長照產業，走進各就服站都能找到適合自己的職涯舞台。

此外，零售通路持續展店，也帶動人力需求攀升。全家便利商店釋出儲備幹部、大夜班及門市人員等職缺，月薪最高4萬元；全聯則招募兼職門市人員，工作地點遍布社區，具備「離家近、排班彈性」等優勢，特別適合學生族群、兼職工作者及二度就業民眾。

臺北市就業服務處強調，每年畢業季都是青年投入職場的重要起點，也是企業招募人才的黃金時機。此次徵才活動集結多元產業與知名品牌，希望協助求職者縮短尋職時間，透過面對面交流快速掌握工作內容與企業文化，提升媒合成功率。

本週徵才廠商有玖玖居家長照、美商德盟全球凱展(CDS)、微笑單車、六角國際事業(日出茶太)、翰林國際企業(翰林茶館)、和德昌(麥當勞)、錢櫃、安心食品(摩斯漢堡)、貳樓餐飲、新東陽、謙禮國際(東京油組總本店-油そば)、全家便利商店、全聯實業等共計13家企業。