閒到想辭職！新人上班2周每天度日如年 同行直呼：裝忙更累

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己剛到新公司擔任行政助理兩週，原以為只是新人適應期，沒想到實際工作量卻少得驚人，每天真正處理工作的時間不到一小時，讓她直呼「度日如年」，甚至萌生離職念頭，引發不少網友熱議。

原PO表示，自己入職後已把公司資料、產品內容全看過一遍，主管交辦的工作也都學會，甚至還整理成簡報，並曾指出前輩作業上的疏失。不過，由於這個職位本身工作量不多，即使月初偶爾較忙，忙完後又恢復清閒，經常只能反覆翻看檔案或發呆。

她透露，公司雖然沒事可做，但也不方便處理私人事情，因為座位經常有人經過，一名同事還會不時查看她在做什麼，只要發現她瀏覽與工作無關的內容，就會上前詢問狀況，甚至努力找事情讓她做，但她往往很快就完成，又再次陷入無事可做的窘境。她坦言，不僅懷疑自己存在的價值，也擔心未來履歷沒有足夠的工作技能可寫。

貼文曝光後，不少網友認為，原PO可能只是工作效率太高，「你的能力應該不只當助理，可以找更有挑戰性的工作」、「可以觀察上級都在做什麼，偷偷學起來」，也有人建議趁空檔學習Excel函數、英文等職場技能，或主動詢問其他部門是否需要協助，累積更多經驗。

也有不少行政職網友分享自身經歷，坦言同樣曾因工作太少而感到痛苦，「裝忙真的很辛苦，沒事做反而更累」、「每天一直看時間，度日如年」，還有人表示自己也是一直拜託主管教新東西，得到的回覆都是慢慢做就好，不要做那麼快。

另有網友則指出，行政助理本身職務發展有限，若公司福利或薪資沒有特別優渥，且長期待下去學不到新技能，不妨趁早規畫下一步，「可以開始騎驢找馬」、「除非福利好，不然快逃吧，無聊會讓人每天度日如年」。