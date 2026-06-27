同一公司待越久=能力越強？她揭職場真相：與想像不同

在同一間公司待得越久，是否就代表能力越強、也更容易被重用？一名網友分享，出社會多年後回頭檢視，發現過去認為「能力強的人更容易升遷、加薪並長期留任」的想法，與現實情況似乎不完全一致。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「公司留下來的，不一定是最有能力的人」為題，指出身邊能力較強的同事，有人選擇離開原公司，前往更優渥的職場環境，有人轉換跑道，薪資大幅提升。認為真正有能力的人，不一定會一直留在同一家公司，因為他們知道，自己的價值不只在一個地方。

這名網友坦言，自己並不認為留在原公司本身有對錯之分，但當工作內容逐漸缺乏新挑戰、薪資成長也接近瓶頸時，便開始思考，留下來究竟是因為真的喜歡這份工作，還是只是習慣使然？

貼文一出後，不少網友都表示「如果薪水、工作內容、通勤距離、人際關係都符合預期，也沒有重大變故，沒有一定要換工作」、「我家離公司騎車沒停紅燈只要48秒就到了，這就是我待7年的原因」、「很多人把跳槽當成唯一正解，但其實每個人生階段考量不同，安穩也是一種選擇」、「應該說最後留下來的人就是適應公司的人」。

不過，也有另一派網友指出「忠誠度不能幫你付房貸，也不能讓你提早退休」、「現在很多企業調薪幅度有限，不跳槽薪資可能差一大截」、「高忠誠加上久沒升遷，只會變成好用工具人」、「真的有實力的會一直挑戰自己，越換越好」、「有能力公司不願意給錢當然跑，公司願意給，誰想一直換來換去的」。

不過，也有人好奇，第一份工作究竟做多久離職才算正常？本站曾報導，一名網友分享，自己目前工作已待滿3年，從剛入職時什麼都不懂，到如今已能獨立完成主管交辦事項，原以為會更有成就感，沒想到最近卻越來越迷惘。每天的工作內容大同小異，薪水一年只微幅調整，升遷機會也有限，讓他開始思考是否該趁年輕到外面闖一闖？

對此，不少網友認為與其執著於年資，不如觀察未來發展，紛紛表示「你看主管的收入跟生活品質是不是你想要的未來，升遷的管道是否正常？還是會卡」、「感覺還是要看職業類別跟行業，目前我最長甚至沒超過3年」、「這種事應該沒有所謂正不正常？不喜歡、不習慣的有人待3小時就跑了」。