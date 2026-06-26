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雇主未依法提繳勞退 勞動部裁罰391.5萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
勞動部。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

勞動部表示，有關勞工退休金，依「勞工退休金條例」第18條規定，雇主應於勞工到職、離職、復職或死亡之日起七日內，列表通知勞保局，辦理開始或停止提繳手續。事業單位未依規定於勞工到職七日內申報提繳勞工退休金，2025年度之裁罰件數總計55件，累計裁罰金額391.5萬元。

勞退強制提繳的部分，雇主應為適用「勞基法」之勞工（含本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶、永久居留之外籍人士、外國專業人才及外國特定專業人才），按月提繳退休金儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

辦理勞、就、災、健保及勞工退休金加保及提繳手續者，視需加保之保險別，填寫合一加保申報表。僅申報勞工退休金提繳時，單位應於勞工到職日起七日內，填寫「勞工退休金提繳申報表」一份，並加蓋單位、負責人及經辦人印章後送勞保局辦理。

如為外籍配偶、陸港澳地區配偶及永久居留之外籍人士，應檢附居留證影本；如為外國專業人才及外國特定專業人才應檢附居留證影本、專業工作證明，例如聘僱許可函影本、就業金卡影本，持個人工作許可證者，由單位出具其工作項目書面說明。

填寫合一加保表者，以加保日期為提繳日期，勞保、災保投保薪資或健保投保金額為月提繳工資；填寫勞工退休金提繳申報表者，以所填日期為提繳日期、所填月提繳工資為準。

雇主應負擔提繳之退休金，不得低於勞工每月工資6％。填寫合一加保表者，依單位雇主提繳率為其提繳率，填寫勞工退休金提繳申報表者，以所填提繳率為準。雇主提繳率欄如未填寫或低於6％者，勞保局將逕依6％計算退休金。

勞退自願提繳的部分，不適用「勞基法」之勞工或受委任工作者，不論個人是否自願提繳退休金，雇主或所屬單位均可為其提繳退休金。

雇主或所屬單位自願為不適用勞基法之勞工或受委任工作者提繳退休金時，應於自願提繳之日，填寫「勞工退休金提繳申報表」一份送勞保局辦理。自申報自願提繳之日為開始提繳日期。雇主自願提繳率不得高於6％。

勞動部 退休金 勞基法

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