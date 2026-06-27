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履歷怎麼寫才不踩雷？網友熱議六大「履歷注意事項」 求職前先檢查

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
履歷怎麼寫才不踩雷？ 網友熱議六大「履歷注意事項」求職前先檢查
履歷怎麼寫才不踩雷？ 網友熱議六大「履歷注意事項」求職前先檢查


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「履歷注意事項」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大履歷注意事項有哪些。

履歷是找工作時不可或缺的重要文件，也是企業認識求職者的起點。不論是社會新鮮人、轉職族，還是想爭取實習機會的學生，在撰寫履歷時，都希望在有限篇幅中充分展現自己的優勢與潛力，以獲得企業青睞。本篇整理出網友熱議的六大「履歷注意事項」，帶大家了解哪些細節最容易影響履歷品質與錄取機會！

「選擇合適的大頭照」建立良好第一印象 「展現自身亮點與優勢」讓人資一眼看見

網友熱議六大履歷注意事項 網路聲量排行
網友熱議六大履歷注意事項 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「履歷注意事項」的相關話題討論，可以發現「選擇合適的大頭照」是最常被民眾提及的重點。有網友分享自己投出履歷後收到的面試邀約不如預期，「自認履歷寫得不差，一直想不通是哪邊出了問題」，經朋友提醒「大頭照沒有笑看起來很兇，偏有距離感」後，才意識到履歷照片給人的第一印象和「想面試的工作形象好像不太符合」，而考慮拍攝新的照片。

對此，留言區不少人指出「我就會因為大頭照覺得要不要邀請面試XD，最安全的是證件照，我不行的有畢業許久還放學士照、奇怪角度生活照、不清楚的照片、非真人照片、沒放大頭照」、「我是用人主管，還是會看一下照片的『感覺』。

不是外表好不好看，而是感受氣質是否相符」，也有民眾表示「我當面試主管的經驗，若如你所說照片形象跟工作所需形象有差距，確實有可能被刷掉」，顯示出履歷大頭照雖不是判斷能力的依據，卻仍會影響人資或主管對求職者的第一印象。

聲量排名第二的「展現自身亮點與優勢」同樣備受討論。有網友分享自己跟主管一起面試時發現「有些人其實做過很多事情，但履歷看起來卻很普通」，例如「有一份履歷只寫：『門市工讀生』，但問細節時才發現，他其實做了很多事情，會幫忙帶新人、店裡有問題會先找他處理，甚至排班也會協助，其實已經有點像小主管在做的事」，並感嘆「很多人不是沒有經驗，而是不知道怎麼把事情寫出來」。

而這類討論也反映出撰寫履歷的重點不只是列出職稱或經歷，更要清楚呈現個人專長、職缺相關能力與實際成果，才能讓人資快速掌握自己的能力與價值。

此外，求職者在展現個人優勢時，也須「避免虛假或無法佐證之內容」。若履歷資訊與實際經驗不符，或放上被進一步追問時無法清楚說明的經歷，便可能影響整體專業印象，而錯失工作機會。對此，網友也提醒應「使用條列式敘述、避免流水帳」，建議善用條列方式整理過往的工作經歷、專案成果與技能，使內容更易閱讀。

同時「履歷排版乾淨整齊」則有助於人資與面試官在閱讀時，更好地掌握求職者的重點經歷，若在敘述中能再進一步「運用量化數據展現成果」，也能讓履歷內容更具說服力。

撰寫履歷的重點並非完整呈現所有經歷，而是如何清楚展現自身能力與職缺之間的關聯性。下次更新履歷時，不妨參考網友熱議的「履歷注意事項」，重新檢視並調整內容，讓履歷更貼近企業的期待，為自己爭取更多面試機會。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「履歷注意事項」相關討論則數。

觀測期間：2025/06/07~2026/06/07，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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