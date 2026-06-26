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高薪輸了？求職者在意公司1福利 直呼「錢少沒關係」

聯合新聞網／ 綜合報導
新冠疫情過後，不少公司實施居家上班的措施，也成為求職者找工作列入的條件之一。 示意圖／ingimage
新冠疫情過後，不少公司實施居家上班的措施，也成為求職者找工作列入的條件之一。 示意圖／ingimage

多數人找工作考量的條件大多是薪資、福利、通勤時間距離等要素，不過自從新冠疫情後，有無居家上班也成為條件之一。有一名網友正考慮換工作，但找個幾家公司發現有些薪資不錯卻不能遠距，而薪水稍低的反而提供每周固定幾天可以在家上班，讓他陷入兩難，不知道該怎麼抉擇？

這名網友在「mobile01」發文表示，自己目前的工作一個月只有兩天可以居家，每次在家上班就可以多睡快一小時，少了通勤時間，體感上非常明顯，下班也沒那麼累，也讓他開始尋找是否有居家辦公次數比較多的公司。

在比較了一些條件差不多的職缺後，原PO發現有些薪資稍高的工作，完全不能居家上班，而薪資稍低一點的，每周可以固定居家2～3天，這讓他猶豫該如何選擇，因此發文想問網友們「大家會為了居家選後者嗎？想問問各位目前能不能遠端上班會成為你們找工作的考量嗎？還是薪資、職位發展還是遠比這件事重要？」

貼文一出，多數人都傾向能居家上班，「能在家就是爽，錢少一點也沒關係，車錢和通勤時間就補回來了」、「可以居家上班當然很爽，如果不是很缺錢，我想我會選可以居家辦公的工作」、「在家工作能調整身心靈，各家公司應該都要有」。

還有網友有不同看法，「我覺得要看你在人生哪個階段？」、「我在家根本不想碰公事，偶爾為之可以，長期而言工作有工作的領域，即上班儀式感。當工作和私生活區間混在一起，你有想過在家工作時，另一半的感受嗎？」

據《Smart自學網》報導，居家上班可分為對於員工以及雇主各5個優點，對員工來說，居家上班的好處有「更容易兼顧生活與工作」、「省去通勤時間，1天彷彿有25小時」、「對工作進度有更高效率的掌控」、「更容易專注，生產力更高」、「提供實質上的經濟效益」。對雇主而言，好處則有「省下龐大的營運開銷」、「尋找到真正優秀的人才」、「提高員工的忠誠度」、「為公司增加產能」、「減少通勤節能減碳」。

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