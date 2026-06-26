公保法修法恐「看得到、吃不飽」　教團再提3大建議精進

行政院會昨日通過「公教人員保險法」部分條文修正草案，預計將育嬰留職停薪升級為育兒留停，並將津貼延長至子女滿7歲，同時推出「6+3」延長津貼政策。對此，宜蘭縣教師職業工會等多個教師團體表示，方向值得肯定，但對第一線教師仍有看得到、吃不飽的疑慮，再提出三項建議，呼籲納入修正案中。

宜蘭縣教師職業工會等教師團體提出三大修法訴求，呼籲津貼計算應採「本俸兩倍」為基準，結合加成補助，以達實質全薪。在於有別於勞工保險是以員工的「薪資總額」，包含工資、經常性獎金、津貼及加班費等全面投保，公教保險留停津貼僅能以「薪俸額（本俸）」投保，但教師薪資中實則還包括學術研究、職務加給等，經過實際折算，教師育兒留停期間拿到的津貼約莫原月薪的4成。

台教產表示，爭取將公保育嬰留停津貼改採「本俸兩倍」為計算基準，加上由政府預算提供的加成留停薪資補助，已達到給予實質全薪的支持。

再者，台教產也表示，本次政院版修正草案提出「6+3」方案，即雙親領滿6個月後可額外各領3個月，合計最多18個月，但3個月的加碼仍有不足，對此也主張，應直接將加碼措施提升為「6+6」，即雙親領滿6個月後，可額外各再請領6個月。將雙親合計的育兒留停津貼保障足額拉長至24個月，才能真正賦予育兒家庭充裕的時間彈性與經濟支持。

台教產也訴求，應因應多元家庭結構，阿公阿嬤育孫應比照辦理。雙薪家庭中由祖父母輩逐漸成為社會普遍的托育型態，但此次政院版修正草案沒有同步納入「育孫津貼」配套，建議未來修法應放寬讓申請育孫留停的公教人員，亦得比照申請同等的公保津貼，享有與育兒留停完全相同的權利與福利，以體恤奉獻的長者也減輕年輕世代負擔。