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暑期打工族注意！雇主未提撥6%退休金 可向勞保局檢舉

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

隨著暑假來臨，許多學生加入暑期工讀行列，累積職場經驗。勞動部提醒打工族們，暑期工讀生，雖僅是短暫僱用，雇主皆應依法於勞工到職當日，為其辦理參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，並提繳勞工退休金6%。

有關打工族就業保險權益，勞動部表示，受僱登記有案或設有稅籍之事業單位，不論僱用勞工人數多寡，雇主均應依《就業保險法》規定，於暑期工讀生到職之當日為其投保就業保險，並按月薪資總額，依投保薪資分級表之規定覈實申報投保薪資，以保障暑期工讀生之保險權益。

雇主如未依規定為勞工辦理加保，或將投保薪資金額以多報少或以少報多者，將處以罰鍰，勞工因此所受之損失，也應由雇主負賠償責任。

至於打工族勞工退休金權益，勞動部說明，依《勞工退休金條例》規定，雇主應自勞工到職當日起，為其提繳不低於每月工資6%的勞工退休金，且退休金必須由雇主全額繳納，不得自勞工工資內扣減。勞工如有意願，除了雇主依法應提繳的退休金外，也可以再額外自願提繳退休金。

勞動部提醒，雇主辦理提繳退休金時，應該要以打工族或暑期工讀生的全月工資總額，對照「勞工退休金月提繳分級表」的等級金額申報月提繳工資。

勞動部說明，為確保雇主依規定投保就業保險，及提繳退休金，勞工可以核對雇主每月以書面通知扣(收)繳的保險費金額或已提繳的退休金金額，也可透由勞保局e化服務系統查詢雇主辦理投保及提繳勞工退休金。如發現雇主違反法令，勞工可檢具相關事證，向勞保局提出檢舉。

退休金 雇主 勞動部

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