勞動部助青年領薪學！群聯電子、瑞儀光電都響應

勞動部勞動力發展署為協助畢業青年順利接軌職場，推出「青年就業旗艦計畫」，採「先僱後訓」模式，將職場訓練系統化，讓青年在受訓期間即正式受僱，並享有薪資及勞動法規保障，透過邊做邊學，快速累積青年實務經驗，縮短職場適應期、融入企業文化，用實戰力開啟職涯新篇章。

歷年來青年初次尋職所遭遇困難的前三大原因分別為「經歷不足」、「不知道自己適合做哪方面工作」及「技能不足」。

為有效解決畢業青年面臨困境，勞動力發展署推動「青年就業旗艦計畫」，規劃3至6個月的時間，以做中學方式培養職場新手，成為企業即戰力。透過資深員工擔任職場導師，可以提供青年扎實的工作崗位訓練。

2025年共有1,955家事業單位參與辦訓，包含群聯電子（8299）、智原科技（3035）、瑞儀光電（6176）、燁聯鋼鐵、華經科技、統一實業（9907）、京城商業銀行、承億酒店、可樂旅遊等知名企業提供訓練職缺，共有9,500多名青年不畏挑戰，邊工作邊訓練，同時累積職場履歷，為自己的職涯旅程開啟新的一章。

碩士畢業的張顥嚴，擁有環境工程學位，但因尚未取得專業證照，加上缺乏職場經驗，求職初期屢屢碰壁。他坦言，當時深刻感受到學術知識與職場實務的差距，也體認到如何提升自身競爭力，增加被企業看見的機會，是求職過程中的重要課題。

張顥嚴的轉機，出現在他參加「青年就業旗艦計畫」進入世界先進（5347）積體電路股份有限公司擔任緊急應變工程師，透過該計畫的工作崗位訓練及職場導師制度，讓他在資深主管帶領下，逐步熟悉廠區環境、專業知識及風險管理實務技巧，並在培訓期間獲得穩定薪資，得以安心投入學習與工作。

訓練期間，張顥嚴展現高度學習熱誠，不僅完成應變裝備導入評估與專案管理任務，也成功取得「EMT1初級救護技術員」與「毒性及關注化學物質專業應變人員技術級」等專業證照，持續累積專業技能與實務經驗。

回顧訓練過程，張顥嚴表示「導師傳授寶貴經驗，也建立了我的學習信心」，加上完善的薪資福利制度，他能專心投入學習與專案任務的磨練，從職場新鮮人轉變為具獨立作業能力的專業工程師。