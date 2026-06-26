薪資沙漠在哪裡？新鮮人起薪新竹46K奪冠 與這縣市差距破萬

畢業季來臨，新鮮人必須決定在哪個城市落腳。薪資查詢平台《比薪水》統計新鮮人起薪，新竹以46,487元奪下全台之冠，和最低的雲林相比差距破萬。

新竹新鮮人平均起薪46,487元（中位數41,200 元）領先全台，台北以42,101 元（中位數 39,000 元）居次。新竹平均月薪比台北高出4,386元，台北新鮮人需多工作約 3 天才能補平落差。不過新竹的「高薪紅利」集中在大廠，一半的新鮮人領不到40K起薪。

南部、中部的代表縣市裡，高雄平均起薪為35,892元，台中為35,846元，中位數都是34,000 元。兩者差距46 元，起薪幾乎無落差。

《比薪水》分析，在薪水拉不開的情況下，產業特性是抉擇關鍵。高雄發展半導體和 AI，台中聚焦電動車和航太。新鮮人求職時應個人職涯方向考量，而非糾結幾乎無落差的起薪差距。

彰化平均起薪為34,328元，雲林為33,745元，起薪中位數同為32,000元。平均數和中位數極為接近，代表高薪職缺稀少，半數新鮮人都是以32K起步。由於缺乏大型科技廠進駐，想追求高薪的新鮮人多選擇往台中或雙北移動，留下來工作者多出於家庭考量。

《比薪水》專家提醒，起薪高低不代表實際可支配所得，必須把生活成本納入評估，例如台北面臨高昂的房租和通勤開銷，新竹則有科技業高工時的隱性成本。在物價通膨的當下，新鮮人善用「薪資地圖」對照各城市的生活花費，才能算出工作真正的CP值，談出最划算的第一份薪水。