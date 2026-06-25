教會徒弟餓死師傅？她花半年帶新人卻遭裁員 網曝背後恐有2原因

職場上流傳一句話：「教會徒弟，餓死師傅。」雖然多數人認為只是玩笑話，但當類似情節真實上演時，仍讓不少上班族感到心有戚戚焉。近日一名女網友在Dcard發文分享，自己花了半年時間帶領一名新進同事成長，沒想到公司組織調整後，遭到裁撤的人卻是自己，而被留下來的正是她一路手把手培養的新人，貼文曝光後引發大批網友熱議。

原PO表示，自己是傳播相關科系畢業，先在傳統產業從事行銷工作數年，之後透過自學成功轉職科技業擔任產品經理（PM），並在公司待了約三年時間。去年部門迎來一名同樣是文組背景的新進PM，由於理解對方初入產業的不容易，因此主管指派她協助帶人時，她幾乎傾囊相授，從需求規劃、專案管理，到與工程團隊溝通的方法，甚至連自己整理多年的工作筆記也毫不保留地分享。

她透露，主管過去曾多次肯定她的帶人能力，甚至提及未來有機會朝資深PM方向發展。不過某次閒聊中，她意外得知這名新人薪資其實比自己更高，雖然當下有些錯愕，但認為市場行情本就會變動，因此沒有放在心上。直到半年後公司進行組織調整，她突然被通知裁員，整個過程不到十分鐘便結束。回想這段時間，她感嘆自己原以為是在培養接班人，最後卻像是在協助公司完成替代人力的交接。

貼文引起不少網友替她抱不平，不少人感嘆「過河拆橋的人真的不少」，直言這類情況在職場其實並不罕見；也有人安慰原PO，認為一家會如此對待資深員工的公司，「今天留下來也不一定比較好」。也有網友鼓勵原PO換個角度思考，認為願意教人的人終究會累積好人緣，「未來說不定哪天就靠這份人脈被內推」，而非所有新人都會忘記前輩的幫助，也有剛入職場的網友表示，自己遇到願意帶人的主管，「心裡只有感激」。

另一方面，也有網友認為整起事件可能不只是「帶新人被取代」這麼單純。有人指出，如果新人薪水比原PO高、經驗卻更少，照理說裁員時應該更容易被列入考量，因此懷疑主管或公司早已有自己的盤算。該網友分析，不排除主管原本就對團隊安排有既定方向，才會在新人熟悉工作後進行人力調整；另一種可能則是公司認為原PO的發展空間已接近目前職位需求，因此寧願保留新人作為未來培養對象。

事實上，在職場裡願意毫無保留帶人的前輩並不少見，但也不是每個人都像原PO一樣願意分享所有經驗。根據本站報導，一名剛通過試用期的網友曾抱怨，帶領他的資深同事長期保留部分核心工作內容，不願完整交接，甚至影響新人接觸更多工作機會。當時便有不少人分析，部分老鳥之所以選擇「留一手」，往往與職場安全感有關，擔心自身價值被取代。