成大電管所寫成「電信所」！IC大廠面試官傻眼怒批 網友看法兩極

有一則關於成大電信管理研究所（簡稱電管所）的面試履歷爭議在論壇Dcard上掀起熱烈討論。一名自稱某IC大廠主管的網友發文表示，早上面試一位剛畢業的新人，對方在履歷中寫自己畢業於「成大電信所」，但在專業問題詢問時，卻完全不具備相關知識。進一步對話後，該新人才坦承自己實際上是來自「電信管理研究所」，此舉引發該主管不滿，直指電管所是「冒牌物」。

該貼文曝光後，立刻引來大量網友熱議。一些人認為該名面試者的行為有誤導之嫌，甚至有網友直言「這樣縮寫太浮誇，容易造成誤會」，還有人批評此舉「不可取，近乎詐欺」。

然而，也有網友對該主管的反應提出質疑，認為公司在面試前未仔細審閱履歷才是問題所在。有網友表示：「履歷上的專案和修課內容明明可以提前審核，怎麼會直接邀請面試？」甚至有人直言：「台灣9成以上的面試官都不先看履歷，這才是根本問題。」不該一竿子打翻電管所有同學的努力。

針對此事，成大電管所的學生也紛紛表達看法。有自稱電管所的學生表示：「我們都知道自己是電管所，不是電信所，面試時也會強調科系全名，這次事件應該是個別學生行為造成誤解」、「這次事件可能是個別案例，不應影響整個科系的形象」、「騙人的是面試者，跟研究所無關」。

事實上，成大電信管理研究所已成立多年，其專業範疇主要集中在商業管理與電信產業相關研究，而非通訊技術或工程領域。