影／盼教師鐘點費正式納入法律保障 教團呼籲立委修法規範

自2015年《教師待遇條條例》制定實施以來，台灣保障教師勞動權益邁入法制化新里程。然而攸關全國數十萬名中小學專任教師超時授課、兼代課教師權益的「鐘點費」，長期以來卻被排除在《教師待遇條例》的常態薪給體系之外，宜蘭縣教師職業工會等11個教師工會今天舉行記者會，共同呼籲朝野立委應正視此一制度破口，盡速推動修法，將教師鐘點費正式納入法律保障，捍衛教育尊嚴與勞動同工同酬原則。

立委柯志恩委員指出《教師待遇條例》實施十餘年來，因未將鐘點費費納入常態給薪，衍生出私校擅自打折、各縣市課餘給付標準不一的體制亂象。柯志恩強調，勞動價值不容打折，教師待遇報酬應具備全國一致的法律保障，若放任地方政府財政落差，連帶讓基層老師的教學熱忱受挫，這絕非自詡「教育立國」的政府該有的現象。

柯志恩要求，教育部不能再以「地方自治」或「私校自主」為藉口推誘卸責。因此，她全力支持此次修法訴求，主張將專任教師超時授課、兼任及代課教師鐘點費明確納入《教師待遇條例》，以打破私校打折漏洞、落實公私立同工同酬，並建構全國一致的鐘點費標準，確保不因地方財政差異，犧牲教師尊嚴與偏鄉學生的受教權益。

立法委員范雲表示，2024年即曾質詢要求調增教師鐘點費，終於在2025年迎來教育部修正基準表、調升相關標準，但沒想到，調整後仍無法適用於課後照顧班等正課以外時段，導致教師在放學後如課照班「加班」的鐘點費，竟可能比正常上班時更低，過去幾個月，辦公室也已陸續收到不少基層教師的陳情。范雲強調，合理待遇不是額外恩惠，而是維持教學品質與教育公平的基本要件。感謝各教師工會今天舉行記者會，提出法制化的可能方向，避免私校、偏鄉或地方政府各自制定標準，形成一國多制，接下來，辦公室將仔細研議修法方向，補上制度漏洞。

立委柯志恩（左）強調，勞動價值不容打折，教師待遇報酬應具備全國一致的法律保障，若放任地方政府財政落差，連帶讓基層老師的教學熱忱受挫，這絕非自詡「教育立國」的政府該有的現象。記者邱德祥／攝影