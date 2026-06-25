專技高考護理師考試11月8日登場 首次採電腦化測驗

考試院會今通過，115年第三次專門職業及技術人員高等考試護理師考試，訂於11月8日（周日）在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等8考區同時舉行，並首次採行電腦化測驗，以強化考試效率與作業品質。

考試院說明，為提供充足護理專業人力，自2023年起，護理師考試由每年舉辦二次增辦為三次考試，應屆畢業生如7月之第二次護理師考試未獲及格，約3個月後即可再次參加考試，縮短護理系科畢業生取得專業證照之時程，有助於補足各場域護理人力，緩解緊繃的醫療運作體系。

考試院表示，考選部近年來積極擴大推動電腦化測驗，就護理師考試部分，自2024年起，每年舉辦的第一次護理師考試均採電腦化測驗；今年起，再增加第三次護理師考試，並規劃建置台東考區行動化電腦試場，自本次考試啟用，以提供在地化應試服務。

考試院表示，為協助應考人熟悉電腦化測驗介面及流程，考選部已建置線上模擬作答網站、常見問答及操作指引等，以利應考人備考。相關資訊請至考選部全球資訊網首頁/應考人專區/電腦化測驗專區/醫事人員應考人專區，應考人均可隨時上網查詢練習（https://wwwc.moex.gov.tw/main/content/wfrmContent.aspx?menu_id=6419）。

有關考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均依照專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試規則辦理，相關資訊將自8月17日起載明於應考須知及考選部全球資訊網（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115170），並預訂自8月28日起至9月3日開放網路報名，有意報考者，請把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。