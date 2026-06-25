快訊

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

聽新聞
0:00 / 0:00

專技高考護理師考試11月8日登場 首次採電腦化測驗

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國家考場。圖／本報資料照
國家考場。圖／本報資料照

考試院會今通過，115年第三次專門職業及技術人員高等考試護理師考試，訂於11月8日（周日）在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等8考區同時舉行，並首次採行電腦化測驗，以強化考試效率與作業品質。

考試院說明，為提供充足護理專業人力，自2023年起，護理師考試由每年舉辦二次增辦為三次考試，應屆畢業生如7月之第二次護理師考試未獲及格，約3個月後即可再次參加考試，縮短護理系科畢業生取得專業證照之時程，有助於補足各場域護理人力，緩解緊繃的醫療運作體系。

考試院表示，考選部近年來積極擴大推動電腦化測驗，就護理師考試部分，自2024年起，每年舉辦的第一次護理師考試均採電腦化測驗；今年起，再增加第三次護理師考試，並規劃建置台東考區行動化電腦試場，自本次考試啟用，以提供在地化應試服務。

考試院表示，為協助應考人熟悉電腦化測驗介面及流程，考選部已建置線上模擬作答網站、常見問答及操作指引等，以利應考人備考。相關資訊請至考選部全球資訊網首頁/應考人專區/電腦化測驗專區/醫事人員應考人專區，應考人均可隨時上網查詢練習（https://wwwc.moex.gov.tw/main/content/wfrmContent.aspx?menu_id=6419）。

有關考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均依照專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試規則辦理，相關資訊將自8月17日起載明於應考須知及考選部全球資訊網（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115170），並預訂自8月28日起至9月3日開放網路報名，有意報考者，請把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。

護理師 金門 考試院

延伸閱讀

考試院會今通過 115年高普考增列需用名額1614名

不斷更新／115分科測驗注意！帶學生證「不能考」 考場規定、8科衝刺總整理

考生注意！分科測驗今起開放資料查核 24日前完成確認

115年高考一、二級6/22起報名 英檢採認年限延長至5年

相關新聞

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

根據中央氣象署資料顯示，屏東縣今日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，具致災風險。經審慎評估，縣府宣布

雙北等7縣市留意大雨…台南高雄屏東防豪雨 小心雷擊、溪水暴漲

中央氣象署發布豪雨特報，第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市...

結束6年婚姻！前夫一句「你的付出不是我要的」 讓她徹底死心

女網友於臉書分享與前夫因性格不合而離婚的經歷，引發熱議。她提到自身焦慮型人格與前夫迴避型人格的矛盾，並感慨婚姻結束後的心寒。多數網友支持她的選擇，並分享類似經歷，鼓勵她重拾自我。

汐止住家驚見「荔枝椿象大軍」爬滿窗戶！專家示警：千萬別直接拍死

新北市汐止地區近期爆發荔枝椿象入侵事件，居民面臨困擾，社群上引發熱議。專家建議透過清除成蟲、處理蟲卵及使用薄荷精油等方法進行防治，並提醒民眾不觸碰其臭液以免造成傷害。

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝、糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常，此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重其實真的是事在人為。

生乳捲爆食安風波！亞尼克公開手工製程 網驚呼：真的用統一布丁

知名甜點品牌亞尼克日前與統一布丁聯名推出「三顆布丁生乳捲」，卻因傳出疑似混入布丁杯塑膠碎片，引發食安爭議。事件延燒數日後，亞尼克於社群公開產品製作流程，宣布優化製程，回應外界關注。不過，公開畫面卻意外掀起另一波討論，不少網友驚訝發現，生乳捲內使用的竟是市售的統一布丁本體，而非品牌自行製作的布丁餡料。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。