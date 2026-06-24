AI職缺最常見三大技能需求出爐 這項證照成硬體整合型AI人才指標

當企業招募越來越重視AI能力，職場工作者該怎麼準備？《104 AI人才趨勢報告》數據顯示，AI職缺中最常見的技能需求第一名為流程自動化，是提升效率最直接技能；第二名為機器學習演算法，廣泛應用於分類與預測任務；第三名為自然語言處理，文本理解語義分析，適用於客服、行銷與法務多個職類。

至於企業期待求職者會使用的AI工具，ChatGPT、PyTorch、Gemini位居前三名，ChatGPT、Gemini入榜顯示LLM已廣泛應用於職場中，成為解決問題、優化工作的重要夥伴。企業判斷求職者具備AI能力，iPAS+ AI應用規劃師為國家級的AI應用認證，成為企業找數位轉型人才判斷標準之一；針對製造業推進自動化場景，機器人工程師證照，則是企業識別硬體整合型AI人才能力重要指標。

緯育 TibaMe 總經理陳鴻志分享，AI 已從職場加分項演變為不可或缺的「標配」。從國際趨勢觀察，企業對「具備 AI 素養」的職位需求大幅提升，53% 的工作者半年內都想積極學習 AI。陳鴻志強調，學習的核心應從「掌握單一技能/工具」轉向「打通完整應用情境」，透過將訓練、認證、就業媒合深度整合，解決學習與實戰脫節的痛點，不僅能顯著提升工作者的求職競爭力，更能為台灣產業打造關鍵的 AI 人才供應鏈基礎建設。

中央大學資管系兼任助理教授劉書銘指出，AI變化太快，去年還在瘋Prompt，今年熱度已轉移至Agent、RAG等，因此三個月才學一門技術已不符合需求，建議學習AI不只當作一門課，而是要獲得「理解未來的核心能力」更為重要，善用AI的人將會重新定義競爭力。