影／主管下班後狂LINE算職場霸凌？洪申翰：須符合五大要件

《職業安全衛生法》增訂職場霸凌防治專章，將於7月上路。勞動部長洪申翰今天在立法院受訪時，針對未來若有主管在下班時間還瘋狂傳LINE，或同事揪團卻獨漏某人，算不算職場霸凌一事提出說明。洪申翰表示，職場行為並不是只要勞工覺得不舒服就算是職場霸凌，還是須符合五大要件才能認定職場霸凌。

洪申翰表示，職場霸凌的問題，勞動部昨天已公佈相關的配套跟準則，清楚認定職場霸凌的五大要件。

這五大要件，包括是在勞動場所裡面來執行職務，或是利用職務或權勢，逾越合理而且必要的範圍，再來是持續是用冷落或不當的言詞、威脅等方式來威脅勞工；最後，是要造成勞工身心上的危害。這五個要件都需符合，才會被認定為是職場霸凌。

媒體提問「下班一直瘋狂傳訊息要求下屬不算？」，洪申翰，這就看有沒有符合剛剛那五個要件。媒體追問「所以它其實還是會有一點點灰色的地帶？」，洪申翰對此解釋，就是要符合這五個要件，才有被認定為是職場霸凌的狀況。所以，並不是任何職場的行為，或者只要勞工覺得「不舒服」，就算是職場霸凌，必須要符合這些要件，這是很清楚的。