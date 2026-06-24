主管下班狂傳LINE算不算霸凌？ 洪申翰：不是勞工不舒服就是職場霸凌

「職業安全衛生法」新法將於七月上路，其中，新制訂的職場霸凌防治專章引發諸多討論。往後，若主管在下班時間還瘋狂傳LINE，或同事揪團訂雞排、珍奶卻獨漏某人，算不算職場霸凌？勞動部長洪申翰今於立院受訪強調，不是勞工覺得不舒服，就是職場霸凌，必須同時符合職場霸凌五大要件，才會認定。

職場霸凌防治新制將於七月施行，勞動部已於昨公告「職場霸凌防治措施準則」及「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」兩項子法。

由於霸凌防治專章是新制定的內容，網路上解釋眾說紛紜。針對下班時間主管瘋狂LINE算不算職場霸凌？洪申翰表示，職場霸凌的認定，必須同時符合五大要件，包括發生於勞動場所且為執行職務過程；事業單位內部員工利用職務或權勢；行為逾越業務必要且合理的範圍；具有反覆或持續性的不當言行；致使勞工身心健康遭受危害。

洪申翰強調，不是任何的職場行為，只要勞工覺得不舒服就算職場霸凌，必須同時符合上述五大要件。