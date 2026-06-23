長官下班傳LINE屬職場霸凌？勞動部揭一原則

職安法職場霸凌防治新制7月1日起將正式上路，但有民眾好奇，下班時間仍收到主管的LINE訊息是否構成職場霸凌？也有主管擔憂工作的要求會被認為是霸凌而遭申訴。勞動部今表示，假如是工作指導，或是和訂定的績效指標相關，即「合理性」範圍內，就不屬於霸凌認定。

依「職安法」第22條之1有關職場霸凌的定義，指勞工於勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞或行為，致其身心健康遭受危害。

「應該要看目的和合理性」，勞動部職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美表示，構成職場霸凌須同時符合5項要件，即在勞動場所執行職務時發生、行為人是事業單位內部人員、行為逾越業務上的必要性及合理性、具備持續性、對勞工的身心健康造成危害。下班傳LINE若是合理的工作指導，或是和績效指標設定相關，就不屬於職場霸凌範圍，除非是針對特定員工刻意進行不合理刁難。

瑋燁法律事務所律師翁瑋進一步解釋判斷標準，即是否屬急迫性與及時回覆的必要性，假如主管的訊息只是以留言方式把公事貼在對話框，也註明待隔天上班再處理即可，這樣的訊息就只是一般訊息傳達，並不構成職場霸凌。