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勞發署辦理微型創業楷模選拔活動 助微型創業者綻放新價值

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
微型創業輔導顧問邱凡珈（右）不藏私地指導學員美甲設計。圖／勞動部勞動力發展署提供
微型創業輔導顧問邱凡珈（右）不藏私地指導學員美甲設計。圖／勞動部勞動力發展署提供

為協助微型創業者，勞動部勞動力發展署提供創業課程、諮詢輔導、創業貸款及利息補貼等全程陪伴服務，並辦理微型創業楷模選拔，鼓勵曾獲勞動力發展署創業貸款的微型創業者勇敢追夢。其中榮獲2024年微型創業楷模的澎沛木耳飲負責人戴意菁，獲選楷模後的1年內，品牌整體營業額成長了3成。

勞發署表示，創業不只是投入一份工作，更是人生重新出發的重要選擇，尤其婦女、中高齡者及就業保險失業者在面對職涯轉換與生活壓力時，更需要穩定的支持力量。勞發署與財團法人中小企業信用保證基金及7家公營行庫合作，提供低利率最高200萬元的創業資金，並提供95%信用保證及最長3年的利息補貼，貸款後持續關懷，依需求請專業的顧問進場輔導。自2007年起推動至今，已核貸8245件，核貸總金額超過45億元。

榮獲2024年微型創業楷模的澎沛木耳飲負責人戴意菁表示，創業初期從小攤位開始，一路上許多貴人扶持，在勞發署的輔導協助下成功轉型，結合台灣在地農產品，開發出黑木耳養生飲並不斷創新，推廣「食當季、用當地」的理念，並帶動地方農業的發展，在獲選楷模後的1年內，品牌整體營業額成長了約3成。

勞發署微型創業輔導顧問邱凡珈，同時也是2018年微型創業楷模分享，自己經營的好事美甲藝廊在參選前僅有1間店面與6位夥伴，重心多侷限於日常營運，但透過評選委員的建議與產業交流，突破管理盲點並明確事業目標，獲獎至今，公司已擴展至2間據點、團隊成長至17人，營收更大幅成長超過3倍，且品牌的社會信任度與能見度顯著提升。

勞發署表示，政府長期以來提供各項多元資源，協助有創業意願的女性、中高齡者、高齡者及失業者發展微型企業，透過每位楷模成功的創業故事，讓大眾更加認識微型企業努力不懈的拚搏精神，今年將遴選出10位代表性的微型創業楷模公開表揚，並頒發每人10萬元獎勵金。

戴意菁榮獲2024年微型創業楷模殊榮，品牌知名度提升。圖／勞動部勞動力發展署提供
戴意菁榮獲2024年微型創業楷模殊榮，品牌知名度提升。圖／勞動部勞動力發展署提供

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