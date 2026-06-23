下班傳LINE算職場霸凌？勞動部揭「判斷標準」

許多上班族都有經驗，下班時間仍收到主管交辦公事的LINE訊息，這究竟只是單純的「公事布達」，還是構成「職場霸凌」？勞動部23日舉行「因應職安法職場霸凌防治新法上路配套措施」記者會，勞動部與專家在會中揭露「判斷標準」、處理機制。

職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美指出，在法規上，構成「職場霸凌」必須同時符合以下五個要件：在勞動場所執行職務時發生、行為人是事業單位內部人員、行為逾越業務上的必要性及合理性、具備持續性、對勞工的身心健康造成危害。

其中，實務上最具爭議的就是第三點：「是否逾越業務必要及合理性」。彭鳳美表示，下班傳LINE等行為，若是合理的工作指導或績效指標設定，並不屬於霸凌範圍。判斷關鍵在於主管的「目的」與「合理性」，例如是否刻意針對特定員工進行不合理的刁難，必須視個案進行綜合評估。

瑋燁法律事務所律師翁瑋進一步點出實務上的「判斷標準」——急迫性與及時回覆的必要性。如果主管只是怕忘記，先以留言方式將公事貼在對話框，並表明「明天上班再處理即可」，這屬於一般訊息布達，不算職場霸凌。

翁瑋指出可能構成霸凌的狀況，如果事情並不緊急，主管卻以「奪命連環Call」的方式，逼迫員工下班時間必須立刻接電話、即時回覆並當下處理。這種過度侵犯員工私人時間的行為，就可能符合逾越合理性的標準。

職安署長林毓堂補充說明，企業內部原本就設有人事與績效管理制度。若主管給予不合理的工作指示，例如休假日交辦非員工職責範圍的工作，可能屬於「不當管理」。當員工遇到不當管理時，應先向公司反應。公司可依內部人事制度進行糾正、申誡或記過等處分。

林毓堂表示，如果不當管理行為持續惡化，並符合前述「五大要件」，即逾越職權必要性與合理性，且造成身心危害，案件就會正式進入「職場霸凌」的調查與處理流程。