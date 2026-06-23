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失業率連兩個月下滑、5月降至3.27% 26年來同期最低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處23日公布5月失業率為3.27%，不僅連續兩個月下滑，更寫下2001年以來、26年同期最低紀錄。記者林俊良／攝影
主計總處23日公布5月失業率為3.27%，不僅連續兩個月下滑，更寫下2001年以來、26年同期最低紀錄。記者林俊良／攝影

國內勞動市場展現韌性。主計總處23日公布5月失業率為3.27%，不僅連續兩個月下滑，更寫下2001年以來、26年同期最低紀錄；經季節調整後失業率為3.32%，亦較上月微降0.02個百分點，顯示勞動市場維持平穩。

統計指出，5月失業人數降至39萬3千人，月減4,000人。在各項失業原因中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少2,000人，對原有工作不滿意而離職者減少1,000人，季節性或臨時性工作結束者亦同步減少1,000人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，失業人數的各指標下滑，反映出經濟情況良好的財富效果，進一步帶動消費需求，也讓服務業部門擴大招募，支撐整體勞動市場表現穩健。

根據主計總處統計，5月就業人數為1,163萬4千人，月增2,000人，其中服務業與農業分別增加3,000人與1,000人；唯獨工業人數月減2,000人，年減更是高達1.4萬人，其中製造業亦年減1.8萬人。

譚文玲分析，就業統計涵蓋範圍主要針對國人，但部分傳統製造業本國勞工投入意願較低，產業職缺多仰賴外籍移工填補；若從涵蓋本國籍與外籍勞工的需求面數字來看，今年4月製造業受僱員工人數達288萬1千人，年增1.8萬人，顯見製造業受僱員工仍持續增加。

談及即將進入畢業季的勞動情勢，譚文玲指出，隨著畢業生陸續投入職場，往年6月失業率常受季節性因素影響而上揚，屬正常市場波動。預期隨畢業生陸續媒合就業，勞動市場將在9月後重回穩定，失業率亦有望回落。

失業率 主計總處 服務業

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