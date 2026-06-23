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職場霸凌新法7月上路 勞動部今公告兩大子法與配套

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部職安署長林毓堂（右二）、勞動部職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美（左二）、104資訊科技股份有限公司人才永續長鍾文雄（右一）與瑋燁法律事務所律師翁瑋（左一），下午在勞動部舉行「因應職安法職場霸凌防治新法上路配套措施」記者會，公告「職場霸凌防治措施準則」及「地方主管機關受理 最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」兩項子法。記者黃義書／攝影
勞動部職安署長林毓堂（右二）、勞動部職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美（左二）、104資訊科技股份有限公司人才永續長鍾文雄（右一）與瑋燁法律事務所律師翁瑋（左一），下午在勞動部舉行「因應職安法職場霸凌防治新法上路配套措施」記者會，公告「職場霸凌防治措施準則」及「地方主管機關受理 最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」兩項子法。記者黃義書／攝影

「職業安全衛生法」職場霸凌防治新制將於7月1日正式施行，勞動部今公告「職場霸凌防治措施準則」及「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」2項子法，新訂子法明確規範職場霸凌的認定原則、雇主應採行的防治措施，以及最高負責人職場霸凌事件申訴處理等，若企業負責人涉及霸凌，最高可處100萬元罰鍰。

根據職業安全衛生法增訂職場霸凌專章規範，職場霸凌5大行為樣態包含言語暴力、社交排斥、職務干預、權力濫用以及名譽侵害等，適用範圍除了實體工作場域，也包含LINE等通訊軟體。

「職場霸凌防治準則」重點，明定職場霸凌的認定原則及審酌因素，提供判斷基準；要求雇主應依事業單位規模採取防治措施，並於知悉霸凌事件時採取立即有效的適當處置；建立明確的申訴受理、調查小組組成、調查程序及期限、協調機制、利益迴避、調查決定、申復機制及救濟管道等；對申訴人或協助申訴的人禁止不利處分，並對申訴案件應負通報、追蹤、考核責任。

勞動部職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美進一步說明，不論企業規模大小，都要採取職場霸凌防治及

處理措施，且規模越大，制度要求越完整。例如僱用勞工人數若未達30人須成立申訴管道，並於接獲申訴翌日起3個月內作成決定；30人未達100人則須成立申復調查小組，並於4個月內作成決定；若100人以上則須成立調查小組，並於接獲申訴翌日起5.5個月內須作成決定。

另「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」重點，明確定義最高負責人的範圍，例如機關（購）首長、學校校長、行政法人董（理）事、公營事業董事長、法人代表人等，確保勞工遭受最高負責人或與其職務相當者霸凌時，有外部申訴管道，透過外部公權力介入，避免內部調查可能產生的利益衝突或程序失衡，提升案件處理的客觀性。

本次也公布相關配套措施，包含今天正式上網的「職場霸凌防治措施指導手冊」，針對職場霸凌認定原則、防治措施、申訴、調查與協調處理程序及申復機制等提供實務建議，也將協助事業單位遴選具法律、心理、人力資源及相關實務經驗的外部專業人士參與案件調查。

此外，已訂定中小企業外部人員補助計畫，提供企業聘請外部調查專業人士所需費用的補助，例如企業訪談費及調查報告撰寫費等，每案最高補助1.5萬，該措施也將於7月起正式辦理。

勞動部 職場霸凌 雇主

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