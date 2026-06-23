訂雞排、飲料沒揪算霸凌？職安新規子法與配套一次看

配合《職業安全衛生法》職場霸凌防治新制將於7月1日施行，勞動部23日公告「職場霸凌防治措施準則」、「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」兩項子法，及六項配套。新訂子法明確規範職場霸凌之認定原則，與雇主應採行之防治措施。

訂雞排、飲料沒揪算職場霸凌嗎？除了參照《職安法》第22條之1規範，社交排斥、職務干預、權力濫用（要求過高）、名譽侵害等，都算職場霸凌。若訂雞排、飲料，「多次故意不揪特定同事」造成孤立情形，一旦職場霸凌成案，最高可處100萬元罰鍰。

此次公告之「職場霸凌防治措施準則」，為新制運作的重要依據，明定職場霸凌認定原則，以及申訴受理、協調、調查小組組成、利益迴避、調查決定、申復及救濟等程序，提供事業單位明確遵循標準。

勞動部強調，無論事業單位規模大小，只要知悉或受理職場霸凌申訴，雇主均應依法啟動防治機制；企業規模越大，依法應建立越完整之防治制度及處理程序。

僱用勞工人數未達30人，雇主接獲職場霸凌申訴翌日起三個月內作成決定，必要時得延長一個月。僱用勞工人數30人以上未達100人，接獲申訴翌日起四個月內作成決定，必要時得延長一個月。

針對被申訴人為事業單位最高負責人的情形，勞動部發布「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」，建立由地方主管機關受理申訴及調查處理機制，透過外部公權力介入，避免內部調查可能產生之利益衝突或程序失衡。

勞動部提到，實務上，有相當比例疑似職場霸凌案件係因溝通不良或認知差異所致。因此制度設計納入「協調機制」，於調查期間得依申訴人意願，由適當協調人員協助雙方溝通、尋求解決方案；如申訴人對協調過程或結果不滿意，得隨時終止協調，由雇主續行調查程序。

為協助中小企業順利接軌新制，勞動部同步推動下列配套：