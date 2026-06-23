訂雞排、飲料沒揪算霸凌？職安新規子法與配套一次看
配合《職業安全衛生法》職場霸凌防治新制將於7月1日施行，勞動部23日公告「職場霸凌防治措施準則」、「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」兩項子法，及六項配套。新訂子法明確規範職場霸凌之認定原則，與雇主應採行之防治措施。
訂雞排、飲料沒揪算職場霸凌嗎？除了參照《職安法》第22條之1規範，社交排斥、職務干預、權力濫用（要求過高）、名譽侵害等，都算職場霸凌。若訂雞排、飲料，「多次故意不揪特定同事」造成孤立情形，一旦職場霸凌成案，最高可處100萬元罰鍰。
此次公告之「職場霸凌防治措施準則」，為新制運作的重要依據，明定職場霸凌認定原則，以及申訴受理、協調、調查小組組成、利益迴避、調查決定、申復及救濟等程序，提供事業單位明確遵循標準。
勞動部強調，無論事業單位規模大小，只要知悉或受理職場霸凌申訴，雇主均應依法啟動防治機制；企業規模越大，依法應建立越完整之防治制度及處理程序。
僱用勞工人數未達30人，雇主接獲職場霸凌申訴翌日起三個月內作成決定，必要時得延長一個月。僱用勞工人數30人以上未達100人，接獲申訴翌日起四個月內作成決定，必要時得延長一個月。
針對被申訴人為事業單位最高負責人的情形，勞動部發布「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」，建立由地方主管機關受理申訴及調查處理機制，透過外部公權力介入，避免內部調查可能產生之利益衝突或程序失衡。
勞動部提到，實務上，有相當比例疑似職場霸凌案件係因溝通不良或認知差異所致。因此制度設計納入「協調機制」，於調查期間得依申訴人意願，由適當協調人員協助雙方溝通、尋求解決方案；如申訴人對協調過程或結果不滿意，得隨時終止協調，由雇主續行調查程序。
為協助中小企業順利接軌新制，勞動部同步推動下列配套：
一、公布「職場霸凌防治措施指導手冊」：針對職場霸凌認定原則、防治措施、申訴、調查與協調處理程序及申復機制等提供實務建議，並提供企業範本與相關表單，供事業單位參考運用。
二、強化教育訓練：自4月起即持續透過論壇及研討會辦理多場講習訓練，及陸續製作完成數位學習教材，提供雇主、主管人員、內部調查人員及勞工相關線上學習資源，提升制度運作能力；7月起並將結合地方主管機關及勞動檢查機構資源，擴大辦理教育訓練。
三、建置職場霸凌調查專業人才資料庫：協助事業單位遴選具法律、心理、人力資源及相關實務經驗之外部專業人士參與案件調查，提升調查品質與公信力。
四、建置職場霸凌通報系統：為協助企業於受理申訴案件後能依規定落實後續調查處理程序，於通報系統設計提醒流程及資源等友善功能，協助符合法定程序。
五、提供中小企業補助措施：針對中小企業聘請外部調查專業人士所需費用提供補助，降低企業制度推動成本，協助落實法令要求。
六、加強宣導與輔導服務：建置職場霸凌防治專區，提供常見問答、圖卡、懶人包、短影音、教育訓練教材及指導手冊等資源，並結合地方主管機關、勞動檢查機構及財團法人職業災害預防及重建中心，分區辦理宣導說明及實務輔導，協助企業建立完善防治制度。
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