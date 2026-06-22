設計熬10年薪資不到40K？ 網揭殘酷現實：選錯慘業不如去搖飲料

近日，一名即將滿36歲、擁有國立大學背景的資深設計師在Dcard發文吐露心聲，表示自己出社會打拼累積了10年設計資歷，如今月薪卻仍在32K至35K之間徘徊，連40K的門檻都跨不過去，讓他無奈自嘲「真的很慘嗎？」貼文一出便引發共鳴，不少同業紛紛現身點破台灣設計產業的殘酷現狀。

原PO發文表示，目前在設計產業打滾整整10年，但薪水始終卡在32K到35K的尷尬區間。面對即將邁入36歲的人生關卡，回頭看著停滯不前的薪資，讓他陷入嚴重的職場焦慮，甚至在打算跨出舒適圈時，驚覺自己除了設計之外「不知道轉職還能做什麼」，因而上網發問。

不少上班族直指，10年資歷卻領剛畢業新鮮人的起薪，簡直是委屈了人才，紛紛留言感嘆：「台灣對設計藝術產業真的很嚴苛，市容和精品美感簡直是美感末日災難」、「10年領這薪水，真的不如去當保全或搖飲料，我家附近的50嵐正職人員都開出42K起了，連工廠技術員假日加班都能破5萬，壓力還沒設計師大。」

面對原PO的轉職困境，許多同樣擁有美術、設計背景的「過來人」也精闢分析，指出台灣傳統產業設計多屬於「爆肝乙方」，經常面臨無止盡的修改且毛利極低，高喊「家裡有礦唸設計是在設計別人，沒礦唸設計是在被別人設計薪資」。

不過，許多相同境遇的基層勞工大方坦言，在這個時代單靠本業薪水很難翻身，不如保持主業穩定，將多餘的心力轉向經營副業斜槓，或者強迫自己充實理財知識，將資金定期定額投入0050或高股息ETF股市中，靠著資產膨脹與被動收益來加快買房或退休的速度。只要心態調整好、生活快樂，幾K的薪水數字並不能定義人生的全部價值。