快訊

駐監察院保六警傍晚巡查 驚見技工「頭部受創」陳屍庫房

國泰投信爆爭議！8檔基金啟動淨值重算 董事郭明鑑請辭

掌舵聯準會19年…前主席葛林斯班辭世 享嵩壽100歲

聽新聞
0:00 / 0:00

設計熬10年薪資不到40K？ 網揭殘酷現實：選錯慘業不如去搖飲料

聯合新聞網／ 綜合報導
職場前輩指出，35歲以上的資深設計若想翻身，可將視覺美感優勢移轉至科技業的 UI/UX 領域，或鎖定每年穩定調薪的國營事業聯招。示意圖／Ingimage
職場前輩指出，35歲以上的資深設計若想翻身，可將視覺美感優勢移轉至科技業的 UI/UX 領域，或鎖定每年穩定調薪的國營事業聯招。示意圖／Ingimage

近日，一名即將滿36歲、擁有國立大學背景的資深設計師在Dcard發文吐露心聲，表示自己出社會打拼累積了10年設計資歷，如今月薪卻仍在32K至35K之間徘徊，連40K的門檻都跨不過去，讓他無奈自嘲「真的很慘嗎？」貼文一出便引發共鳴，不少同業紛紛現身點破台灣設計產業的殘酷現狀。

原PO發文表示，目前在設計產業打滾整整10年，但薪水始終卡在32K到35K的尷尬區間。面對即將邁入36歲的人生關卡，回頭看著停滯不前的薪資，讓他陷入嚴重的職場焦慮，甚至在打算跨出舒適圈時，驚覺自己除了設計之外「不知道轉職還能做什麼」，因而上網發問。

不少上班族直指，10年資歷卻領剛畢業新鮮人的起薪，簡直是委屈了人才，紛紛留言感嘆：「台灣對設計藝術產業真的很嚴苛，市容和精品美感簡直是美感末日災難」、「10年領這薪水，真的不如去當保全或搖飲料，我家附近的50嵐正職人員都開出42K起了，連工廠技術員假日加班都能破5萬，壓力還沒設計師大。」

面對原PO的轉職困境，許多同樣擁有美術、設計背景的「過來人」也精闢分析，指出台灣傳統產業設計多屬於「爆肝乙方」，經常面臨無止盡的修改且毛利極低，高喊「家裡有礦唸設計是在設計別人，沒礦唸設計是在被別人設計薪資」。

不過，許多相同境遇的基層勞工大方坦言，在這個時代單靠本業薪水很難翻身，不如保持主業穩定，將多餘的心力轉向經營副業斜槓，或者強迫自己充實理財知識，將資金定期定額投入0050或高股息ETF股市中，靠著資產膨脹與被動收益來加快買房或退休的速度。只要心態調整好、生活快樂，幾K的薪水數字並不能定義人生的全部價值。

人生 台灣 設計師 薪水 理財

延伸閱讀

求職也看外表？他因「禿髮肥胖」遭勸戴假髮 網揭殘酷現實：第一印象很重要

打破理組神話！文組生「十年磨一劍」熬出200萬年薪 她勉勵：別自覺矮人一截

30歲擁房車及3000萬退休！一個月後他驚覺「人生破關」…網幫算0056、0050動態提領

工程師存股4千萬喊「想去中國買房退休」！網吐槽：不如去東南亞當皇帝

相關新聞

設計熬10年薪資不到40K？ 網揭殘酷現實：選錯慘業不如去搖飲料

近日，一名即將滿36歲、擁有國立大學背景的資深設計師在Dcard發文吐露心聲，表示自己出社會打拼累積了10年設計資歷，如今月薪卻仍在32K至35K之間徘徊，連40K的門檻都跨不過去，讓他無奈自嘲「真的很慘嗎？」貼文一出便引發共鳴，不少同業紛紛現身點破台灣設計產業的殘酷現狀。

六張證照在手！她進銀行5個月「天天睡前大哭」 網嘆：證照只是入場券

一名女網友在Dcard上分享自己的職涯血淚史，她透露自己雖然不是金融系出身，但為了進銀行業，自費花時間考取了信託、壽險、產險、內控、投資型保險、外匯共六張證照。剛拿到第六張時，同事還恭喜她很有競爭力，沒想到她卻在第二家銀行的第五個月就提了離職。她感嘆，第一家民營銀行節奏快到嚇人，主管與業績追法不斷變動；轉戰公股銀行後，原以為會好轉，結果同樣面臨開戶、信用卡及數位存款的業績配額壓力。

人力吃緊A7物流園區頻出包 中華郵政董座王國材內部信件曝光

中華郵政基層人力長期不足，近期又因A7郵政物流園區需多加人力協助智慧分揀系統不佳問題，中華郵政董事長王國材今向員工發出內部信，強調深刻感受第一線工作壓力，並宣布將落實鬆綁用人費用、補足人力缺口，今年包含年度職階人員考試及三次額外加考，將進用1812人。

僑生暑假勿非法工讀 中市勞工局：雇主非法聘僱最高罰75萬

暑假將至，不少僑外學生在暑假期間選擇留台打工賺取學費。台中市勞工局提醒，在台就學僑生、港澳生及外國學生從事工讀前，應先確認自身是否具備合法工作資格及留意工作許可效期，切勿非法工讀；雇主聘僱僑外生時，也應主動查驗相關證件及工作許可文件，如非法聘僱外國人，依法最高可處75萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。