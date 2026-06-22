六張證照在手！她進銀行5個月「天天睡前大哭」 網嘆：證照只是入場券

一名女網友在Dcard上分享自己的職涯血淚史，她透露自己雖然不是金融系出身，但為了進銀行業，自費花時間考取了信託、壽險、產險、內控、投資型保險、外匯共六張證照。剛拿到第六張時，同事還恭喜她很有競爭力，沒想到她卻在第二家銀行的第五個月就提了離職。她感嘆，第一家民營銀行節奏快到嚇人，主管與業績追法不斷變動；轉戰公股銀行後，原以為會好轉，結果同樣面臨開戶、信用卡及數位存款的業績配額壓力。

對於非業務特質的人來說，銀行的業績壓力成為壓垮駱駝的最後一根稻草。女網友自承「我本來就不擅長推銷，每次客戶說不要我就不知道怎麼繼續」。主管要求主動出擊，她卻始終主動不起來。在第五個月的某個禮拜一，她才驚覺自己已經連續三個禮拜在睡前大哭，意識到心理狀態已經崩潰，於是果斷選擇離職。

離職後，她轉職到保險公司的內勤，負責保單核算與內控文件審查。雖然薪水比銀行少了一些，但她卻覺得「身體比較不痛了」。更有前輩安慰她，那些辛苦考來的證照在保險公司內勤同樣有用，只是發揮方式不同。

她以過來人身份鼓勵同樣處境的人，若考了一堆證照卻發現不適合推銷，不需要自責，有些人天生就適合後台、內控或審查，直言「現在核完一疊保單就下班，也不用想隔天要推誰辦信用卡了。」文章吸引許多網友打氣「恭喜妳找到對的方向，持續努力」、「妳好熱愛銀行唷，金融業感覺內勤不錯，其餘都很難好過」。

然而，也有現實的網友直言點出銀行業的殘酷真相，表示「妳的職業生涯裡面考證照是最輕鬆的」、「錢是獎勵給有銷售能力的人，不是很會考試的人」，更有人感嘆金融業的本質就是銷售，「證照是齊頭式痛苦，六張沒有特別代表什麼」，認為業務能力才是能否在銀行生存的關鍵。