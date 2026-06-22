人力吃緊A7物流園區頻出包 中華郵政董座王國材內部信件曝光

中華郵政基層人力長期不足，近期又因A7郵政物流園區需多加人力協助智慧分揀系統不佳問題，中華郵政董事長王國材今向員工發出內部信，強調深刻感受第一線工作壓力，並宣布將落實鬆綁用人費用、補足人力缺口，今年包含年度職階人員考試及三次額外加考，將進用1812人。

中華郵政人力吃緊，加上用人費用管制，人力黑洞遲未能補足，中華郵政工會先前揭露，現員人力短缺造成基層勞力負擔過重、特別休假受阻等問題積勞成疾，目前全台19個責任中心局員工人數，僅達「核定員額」的96.7%，缺額高達750人。

近期又爆發A7郵政物流園區郵件包裹延誤，中華郵政加派人力，解決協助智慧分揀系統不佳問題，卻也讓基層員工頻頻加班，抱怨不斷。

王國材今向員工發出內部信，內容指出，今年3月6日起用近3個月的時間，第二次走訪全國19個責任中心局傾聽各局聲音，各局都提到人力不足、用人緊縮的課題，深刻感受到第一線同仁肩負的工作壓力。也聽見企業工會林理事長及各分會理事長針對人力不足，不斷爭取改善的強烈訴求。

王國材表表示，為解決各局人力問題，公司將調整年度績效評分標準，落實鬆綁用人費用以補足外勤人力，並暫緩用工作點收回窗口名額及調降各支局局級，讓同仁在合理負荷下安心工作。

王國材說，他上任即主張，「開源是公司轉型最重要的方向」，不能只著重在不合理的節流；對於現員不足問題，今年經由年度職階人員考試及三次額外加考，將進用1812人，加速補足人力缺口，讓人力不足問題盡早解決。

王國材表示，中華郵政為確保永續經營，必須在新趨勢中不斷升級應變，感謝每一位同仁在公司轉型中，仍堅守各自崗位全力付出，因為您們的貢獻，今年仍延續去年經營績效，將會有亮麗的成績單，讓我們一起完成人力補足及開源的任務。