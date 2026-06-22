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僑生暑假勿非法工讀 中市勞工局：雇主非法聘僱最高罰75萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
暑假將至，不少僑外學生在暑假期間選擇留台打工賺取學費。僑委會今年舉辦「僑生就業博覽會」。本報資料照
暑假將至，不少僑外學生在暑假期間選擇留台打工賺取學費。僑委會今年舉辦「僑生就業博覽會」。本報資料照

暑假將至，不少僑外學生在暑假期間選擇留台打工賺取學費。台中市勞工局提醒，在台就學僑生、港澳生及外國學生從事工讀前，應先確認自身是否具備合法工作資格及留意工作許可效期，切勿非法工讀；雇主聘僱僑外生時，也應主動查驗相關證件及工作許可文件，如非法聘僱外國人，依法最高可處75萬元罰鍰。

勞工局長林淑媛指出，依就業服務法規定，僑外生在台工作前須先取得勞動部核發的工作許可，才可合法受僱工作。另依現行規定，僑外生於學期間每周工作時數不得超過20小時，暑假期間雖不受每周20小時限制，但仍應遵守勞動基準法工作時間及休息規定，並須於工作許可有效期間內從事工作。

勞工表示，每逢暑假期間，常有僑外生因不熟悉法令規定，誤以為持有居留證即可工作，或透過親友介紹從事短期、臨時性工作，未取得工作許可即從事工作；依就業服務法規定，外國人未經許可工作，最高可處15萬元以下罰鍰，並可能影響日後在台就學、居留及工作權益。

此外，雇主聘僱僑外生前，應確實查驗其居留證、學生證及工作許可文件，確認工作許可仍在有效期間內。另自2026年起，僑外學生畢業後，取得內政部移民署核准延期居留期間，最長2年，在台灣從事工作者，得免申請工作許可，自由受僱從事全職或兼職工作，且不受產業別及職務類別限制。

勞工局提醒，雇主聘僱僑外生前，可透過勞動部勞動力發展署「移工動態查詢系統」查詢工作許可相關資訊；如聘僱未取得工作許可或許可已失效僑外生，將涉及非法聘僱外國人，依法最高可處75萬元罰鍰。

勞工局 雇主 勞動部 工讀生 移工

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