兼職成常態？40歲以上族群逾七成認為未來「有可能以兼職取代正職」

兼職市場正在出現結構性變化。104兼職打工平台最新《兼職市場趨勢研究報告》指出，兼職找工作人數2025年已達72.7萬人，相較2021年的60.1萬人，五年成長21%；同期兼職工作機會數也從37.6萬個增加至45.7萬個，五年成長22%。

104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷表示，兼職求職者超過半數集中於24歲以下，仍以學生為主力族群，但同步觀察45歲以上兼職求職者近三年穩定成長、現已超過一成，以及在職中同時找尋兼職工作的人數持續增加，兼職市場已成為不同年齡層的多元就業選擇。

104兼職打工平台調查兼職求職者輪廓，學生仍為最多數，不過占整體求職者比例顯著降低，近三年從43%下滑至37%，2025年身分占比第二高為待業中32%、在職中23%。年齡分布則有逐漸上升的趨勢，2025年45歲以上求職者占整體11%，找兼職的在職工作者年資，以8年以上的資深工作者增長幅度最快，占整體22%為最大宗。

翁瑀婷分析，兼職工作者的角色正在改變。過去多數年輕人找兼職，主要是為了生活費與寒暑假打工，如今逐漸延伸到探索職涯、培養第二專長與增加額外收入。另一方面，物價與生活成本提高，加上企業用人需求彈性提升，無論是外包接案，或是外送、展演活動與各種短期專案工作機會，兼職成為正職工作以外的「補充收入」，也提高中高齡投入兼職的意願。

從兼職類型觀察，超過3個月的長期兼職仍是求職市場最大宗，占50%，其次為3個月內的短期兼職為47%，臨時/一次性任務需求35%。另外，年齡越小越偏好短期兼職、兼顧彈性與自由，年齡越高則越傾向尋找長期的兼職工作機會，重視穩定與收入延續，更有超過7成40歲以上族群認為未來「有可能以兼職取代正職」，顯示兼職已逐漸轉變為生活型態與職涯安排的正式選項之一。

為更貼近多元兼職需求，104持續優化兼職打工平台，包括自動定位附近工作並顯示通勤距離、上班時段搜尋，以及長期、短期、彈性排班與實習等多元工作機會，協助不同族群更有效率找到適合自己的兼職工作，成為跨世代、不同工作階段的多元就業選擇。