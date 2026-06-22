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家總推廣友善職場 支持照顧不離職

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台灣邁入超高齡社會，失能人數愈來愈多，估計全國失能及長照需求人口將逾90萬人。記者林伯東／攝影
台灣邁入超高齡社會，失能人數愈來愈多，估計全國失能及長照需求人口將逾90萬人。記者林伯東／攝影

隨著少子化、高齡化，進入大缺工時代，每位員工都是公司的寶貴資產，然愈來愈多四、五十歲員工為照顧失能家人而離職，這對公司將是不小損失。家庭照顧者關懷總會積極推動企業「ＥＳＧ友善長照職場」共好行動，擬定六項核心原則，希望企業人資成為員工與長照資源間的重要橋梁。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉觀察，不少四、五十歲的中高齡勞工，在遇到家人突然失能、失智或中風等事件，往往被迫離開職場，這也不利於企業營運。

美國智庫研究發現，培養一名新人平均成本約為資深員工薪資的百分之廿一，流失一名資深員工，損失可能高達新人年薪二至五倍，但若能給假做好照顧安排，將可節省招募訓練成本。勞動部一一四年調查就顯示，雇主支持「長照安排假」比率已從三成上升至四成。

家總積極推動企業「ＥＳＧ友善長照職場」共好行動，秘書長陳景寧表示，透過教育訓練、公開政策宣示、員工需求調查及轉介機制等六大步驟，協助員工面對家庭照顧問題，避免因照顧壓力而直接離職。

家總擬定六項核心原則，包括透過公司政策制定，指定負責人員與員工求助窗口；以最高主管名義發布給員工的一封關懷信；公告目前相關政策與內容，鼓勵員工利用，並辦理至少一場次長照主題課程，鼓勵員工善用資源。調查員工家庭長期照顧需求與困境，發現有特殊個案，轉介家總，提供個別化服務。

「ＥＳＧ友善長照職場」適用對象為一邊有薪工作、一邊提供無酬照顧的上班族，被照顧者可能為失智、身心障礙、慢性病、年老依賴者，或因疾病、肢體障礙或傷害而需長期照顧的兒童。

陳景寧表示，合庫人壽、普萊德科技、欣葉國際餐飲集團、台泥企業集團、中華電信、台灣港務公司已參與「ＥＳＧ友善長照職場」計畫，將捷建設等多家企業正陸續加入中。目前委請Google、Yahoo等公司安排講座，持續推廣，希望逐漸改變企業文化，建立「照顧不離職」支持環境。

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