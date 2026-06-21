第一份工作待多久離職才合理？過來人解答：沒有標準答案

第一份工作究竟做多久離職才算正常？一名Dcard網友發文表示，自己目前在第一份工作已待滿3年，從剛入職時什麼都不懂，到如今已能獨立完成主管交辦事項，原以為會更有成就感，沒想到最近卻越來越迷惘。每天的工作內容大同小異，薪水一年只微幅調整，升遷機會也有限，讓他開始思考是否該趁年輕到外面闖一闖。

原PO坦言，自己並不討厭現在的工作，同事相處融洽，工作也相對穩定，但總有種「再做3年，好像也不會有太大改變」的感覺。他提到，身邊朋友看法相當分歧，有人認為第一份工作至少待3到5年，才能累積完整資歷，也有人覺得，如果已經看不到成長空間，就沒必要勉強留下。因此，他最近開始瀏覽其他職缺，也想了解不同產業是否有更多可能性。

貼文曝光後，不少網友認為與其執著於年資，不如觀察未來發展，「你看主管的收入跟生活品質是不是你想要的未來，升遷的管道是否正常？還是會卡」、「感覺還是要看職業類別跟行業，目前我最長甚至沒超過3年」、「這種事應該沒有所謂正不正常？不喜歡、不習慣的有人待3小時就跑了」，認為職涯規劃本就沒有固定公式。

另一派則分享自身經驗，「第一份工作做了13年，不過換了三個部門就是了」、「沒在調薪，以入門價請我，之後一直擴充權責範圍快2年了，想走」、「發展有興趣的副業，增加生活挑戰性」。

此外，也有不少人支持原PO跳槽，「其實第一份工作3年夠了，你可以跳槽了」、「3年其實蠻久的了，我覺得如果覺得沒有前景，再待下去除了浪費時間以外，下一家公司可能會問很多」、「完全可以跑了，待太久會習慣，跑不了」。