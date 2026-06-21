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求職也看外表？他因「禿髮肥胖」遭勸戴假髮 網揭殘酷現實：第一印象很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
許多職場前輩建議，長相成熟、髮量稀疏等外在特徵雖無法立刻改變，但求職時只要做到乾淨、清爽且沒有體味，往往能給人沉穩、踏實的專業信任感。示意圖／Ingimage
許多職場前輩建議，長相成熟、髮量稀疏等外在特徵雖無法立刻改變，但求職時只要做到乾淨、清爽且沒有體味，往往能給人沉穩、踏實的專業信任感。示意圖／Ingimage

日前，一名剛從大學畢業的男網友發文求助，透露自己準備應徵辦公室內勤工作，卻被現職的同事與老闆連番勸告「先去弄頭髮、處理外表」，甚至被工廠與新進員工誤認是「40幾歲的內場老師傅」。這番經歷讓他自信心大受打擊，也意外引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己過去在一家餐廳長期打工，畢業後打算離開舒適圈，轉尋辦公室類型的正職工作。當他向相處融洽的同事們諮詢未來規劃時，沒想到大家給予的核心建議，既不是如何潤飾履歷，也不是面試的談吐應答，而是異口同聲地勸他：「要不要先去弄一下頭髮和外表？」

原PO坦言，自己因為天生髮量偏向稀疏、體型較為圓潤，加上面容長得比較成熟，過去店裡只要來了新的工讀生，第一眼看到他都會直覺以為是做很久的「內場大師傅」，甚至有人當面盲猜他已經40歲。起初原PO還能當作玩笑話一笑置之，直到前幾天同事一臉認真地問他「要不要先戴假髮再去面試」，甚至連老闆都開玩笑說要大方出借價值不菲的「生髮帽」給他保養，才讓他驚覺大事不妙，開始陷入嚴重的外在焦慮。

文章曝光後，許多職場過來人紛紛點頭表示：「說不看外表絕對是騙人的」。有擔任主管的網友直言，過去為了不以貌取人，錄取了一名體型過重、不修邊幅的新人，結果對方不僅工作積極度低落、動作慢，甚至還帶有嚴重的體味，導致團隊觀感不佳，直言：「形象管理其實也是專業能力的一種，能把自己收拾乾淨，代表你重視他人的看法、有基本自制力。」

此外，不少內行網友精闢分析指出，當面試官完全不認識你時，短短幾秒鐘的視覺呈現就決定了基礎分數。如果兩個應徵者的學經歷、專業能力在伯仲之間，主管勢必會優先挑選看起來乾淨、有精神、順眼的對象當作未來朝夕相處的同事。

不過，也有人提出客觀且溫暖的逆向觀點。有醫療業與行政人員出面安慰原PO，指出男生的長相如果偏向成熟、穩重，有時在特定的專業職場反而更具優勢，容易讓初次見面的客戶或民眾產生「資深、專業、值得信賴」的刻板印象。

專家與多數網友最後一致建議原PO，不必因此過度自卑而不敢投履歷，現階段可以一邊尋找工作，一邊採取實際行動進行調整。如果身材與落髮問題無法在一時半刻間徹底根治，不妨先透過諮詢醫師對症下藥，面試前也務必將臉部、髮型修剪得乾淨俐落，穿著具有線條感修飾、版型挺拔的體面正裝，並在談吐間展現出內涵與自信。只要克服了邋遢感，成熟的外表或許反而能成為職場上的絕佳墊腳石。

面試 主管 人資 求職

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