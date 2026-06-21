高薪職缺吸睛、無經驗也能應徵 北市32企業釋出逾千職缺

暑假求職旺季來臨，企業搶才火力全開！臺北市就業服務處各就服站將於6月23日至26日舉辦系列現場徵才活動，邀集全聯、全家便利商店、統一超商、台灣森永製菓、微笑單車（YouBike）、寒舍餐旅、北投老爺酒店、貳樓餐飲、肯德基、必勝客等32家知名企業參與，總計釋出1,191個工作機會，涵蓋零售、餐飲、旅宿、支援服務、食品製造及長照服務等產業，其中居家照顧服務員月薪最高可達6萬元、YouBike夜班職缺薪資上看49,600元，提供求職民眾多元且具發展性的就業選擇。

臺北市就業服務處表示，本次徵才活動主打「大量招募、快速媒合、多元產業」，不少企業提供無經驗可、免相關科系背景的職缺，現場更可直接與企業主管面試，縮短求職流程，提高錄取機會，無論是社會新鮮人、轉職族、中高齡求職者或二度就業民眾，都能找到適合自己的職涯舞台。

隨著高齡化社會持續發展，長照產業人才需求強勁，包括臺北市立聯合醫院忠孝院區及芯昀、松泰、馨瀅、采鋐照護伴隨、長安健照、聯承及小彎社區等7家長照機構同步徵才。其中聯承居家長照機構居服員月薪最高可達6萬元，成為本次活動薪資最亮眼職缺之一。

深受市民熟悉的YouBike則釋出55個工作機會，招募調度專員及維護專員等職缺，夜班職缺月薪最高可達49,600元，另設有留任獎勵、推薦獎金及高溫津貼等多項福利，展現企業留才決心。

旅宿業方面，寒舍餐旅一次釋出105個工作機會，涵蓋餐廳主任、餐廳領班、房務及廚務等職缺，最高薪資可達48,000元；北投老爺酒店亦同步招募房務、餐飲服務及廚務人才，顯示觀光旅遊市場回溫後的人力需求持續升溫。

想投入穩定製造業的求職者，也可把握台灣森永製菓的徵才機會。該公司為北投知名食品製造企業，鄰近捷運站，交通便利，主力招募生產技術員，高中職以下學歷即可應徵，無相關經驗亦可報名，月薪最高可達36,500元。

此外，美式知名賣場合作廠商美商德盟全球凱展（CDS）招募展示專員，負責商品展示、試吃及試用品推廣，不限學歷與經驗，提供求職新鮮人及轉職者更多選擇。

零售服務業同樣釋出大量職缺。統一超商開出90個工作機會，儲備幹部月薪最高可達4萬元；全家便利商店於景美就業服務站提供75個職缺，招募儲備幹部、門市人員及支援大夜班人員；全聯、美廉社及屈臣氏等知名品牌亦同步徵才。

餐飲服務業則有貳樓餐飲、海霸王、瓦城、鬍鬚張、朱記餡餅粥、麥當勞、肯德基及必勝客等企業加入搶才行列。其中貳樓餐飲儲備幹部月薪43,000元起，並提供完整培訓與升遷制度，吸引有心投入餐飲管理工作的求職者。

本週參與徵才活動32家企業，包括美商德盟全球凱展、台灣森永製菓、北投老爺酒店、全聯實業(大全聯內湖店)、微笑單車（YouBike）、OSIM、三商家購(美廉社)、和德昌(麥當勞林森三餐廳、莊敬分公司)、瓦城泰統、鬍鬚張、海霸王、全家便利商店、寒舍餐旅、怡和餐飲集團(肯德基與必勝客)、光泉食品、朱記餡餅粥、喬治兄弟、屈臣氏、國立通運、錢櫃、萬達寵物、統健(聖德科斯)、統一超商、貳樓餐飲、臺北市立聯合醫院忠孝院區及7家居家長照機構芯昀、松泰、馨瀅、采鋐照護伴隨、長安健照、聯承、小彎等。