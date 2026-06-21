員工痛批禁坐令被迫站立分信數小時 中華郵政：無此規定、查證中

中華郵政A7北台灣郵件處理中心遭員工爆料有泯滅人性的「禁坐令」，台灣郵政產工表示，已接獲員工反映，後續完成調查將配合勞動相關法令申請勞檢；中華郵政公司則表示，若有不當管理或言行情勢，將立即檢討改正，並強調並無強制站立或禁坐的規定。

有匿名員工向聯合報爆料，台北郵件處理中心掛件股存在一條無中華郵政總公司正式公文授權的違法內規「全面禁坐令」，管理階層以「掛號郵件有時效性」、「站著分信比較快」為藉口，強迫所屬員工採站姿分揀郵件，每日長達數小時。

該員工說，曾有新進員工因膝蓋有舊傷、久站劇痛，僅因稍微倚靠在白框上分揀，就遭到主管厲聲斥責，甚至被恐嚇試用期考核恐將遭汰除；而他自己也因長達6個月、被迫每日站著分揀郵件4小時以上，罹患足底筋膜炎，直到日前拿出醫生證明才能坐下，直呼主管無人性。

該爆料員工指出，其他單位如台中郵件處理中心根本沒有這種泯滅人性的「禁坐令」，完全就是北台灣郵件處理中心掛件股的封建霸凌制度。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，工會已接獲員工反映，正刻進行調查及統計，對於特定單位要求同仁整天站著處理郵件的情況，認為實在太過分。

廖迺辰說，每個人身體狀況不同，若因個人身體因素無法長期久站，應採取更為彈性方式讓員工選擇，允許適度坐著分揀郵件才合理，強調工會完成調查後將配合勞動相關法令申請勞檢，後續也會規畫進一步的行動。

中華郵政台北郵件處理中心說明，台北郵件處理中心現行規章及作業規範並無強制站立或禁止坐下作業之規定，郵件分揀將依實際作業需求及員工身體狀況妥適安排。

針對員工爆料掛號股有主管要求站立作業、違法規定還牽涉試用期考核等情況，中華郵政強調，台北郵件處理中心已進行查證，如有不當管理或言行情事，將立即檢討改正。

中華郵政表示，台北郵件處理中心依職業安全衛生法，已建立人因性危害及異常工作負荷預防等健康管理機制，定期辦理健康檢查、職醫諮詢及相關追蹤措施。後續將持續強化職安管理與溝通機制，兼顧作業效率及員工健康權益。