中華郵政A7爆「禁坐令」員工被迫站立數小時分信、撐不住還被恐嚇汰除

中華郵政A7北台灣郵件處理中心自啟用爆數起郵件包裹延誤情況後，再遭員工爆料有「禁坐令」文化，強迫員工站立數小時分揀郵件，尤其A7才剛爆出智慧分揀系統辨識率不佳，因此要求禁坐情況更加劇，新人身體不堪負荷會被恐嚇過不了試用期，更有員工導致罹患足底筋膜炎需長期復健，痛批沒人性。

有一名不具名的A7員工向聯合報爆料，今年5月位於金山南路的「台北郵件處理中心」正式搬遷至A7智慧物流中心，並更名為「北台灣郵件處理中心」，但不僅是人員、技術、設備遷移，連內部封建時代的奴隸制管理陋規也一併帶到A7。

該員工指出，掛件股存在一條無中華郵政總公司正式公文授權的違法內規「全面禁坐令」，管理階層以「掛號郵件有時效性」、「站著分信比較快」為藉口，強迫所屬員工採站姿分揀郵件，每日長達數小時。

曾有新進員工因膝蓋有舊傷、久站劇痛，僅因稍微倚靠在白框上分揀，就遭到主管厲聲斥責，甚至被恐嚇「若不能配合全程站立，試用期考核恐將遭汰除」，逼迫基層勞工帶傷強忍。

而該匿名爆料員工也因長達6個月、被迫每日站著分揀郵件4小時以上，罹患足底筋膜炎，腳底劇痛、身體無法負荷，要求主管拿出「禁坐令」的公司公文時，更被主管威脅恐遭汰除，直到日前拿出醫生證明才能坐下。

該爆料員工指出，今年台北郵件處理中心搬遷至A7智慧物流園區後，原本期待動化設備能降低作業負擔，然而實際運作後發現，分揀系統辨識率不佳，管理階層不僅不改善設備，反而更強化「禁坐令」陋習，其他作業單位設有高腳椅，提供員工自行選擇坐姿或站姿工作，唯獨A7掛號函件股長期要求站立作業。

該匿名員工說，中華郵政根本沒有分信禁坐的規定，完全就是北台灣郵件處理中心掛件股的封建霸凌制度，其他單位如台中郵件處理中心根本沒有這種泯滅人性的「禁坐令」，北台灣郵件處理中心基層長官卻採這種不人道的管理方式，痛批毫無勞動法治觀念，且目無法紀、帶頭違法凌虐部屬。