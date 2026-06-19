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台歐盟勞動諮商會議落幕 聚焦平台勞工保障、供應鏈勞動尊嚴

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部17日與歐盟就業、社會事務及融合總署（DG EMPL）總署長Mario Nava共同主持「第7屆台歐盟勞動諮商會議」，就平台經濟勞工保障、供應鏈尊嚴勞動等議題交流。圖／勞動部提供
勞動部17日與歐盟就業、社會事務及融合總署（DG EMPL）總署長Mario Nava共同主持「第7屆台歐盟勞動諮商會議」，就平台經濟勞工保障、供應鏈尊嚴勞動等議題交流。圖／勞動部提供

勞動部洪申翰近日出訪歐洲，完成多項任務。17日與歐盟就業、社會事務及融合總署（DG EMPL）總署長Mario Nava共同主持「第7屆台歐盟勞動諮商會議」，就平台經濟勞工保障、供應鏈尊嚴勞動等議題交流，雙方並同意下一屆會議將於2027年在台北舉行，持續深化台歐盟勞動事務合作夥伴關係。

國際勞工大會（ILC）日前於瑞士日內瓦舉行，洪申翰率團參與，出席勞動部首度於會議期間舉辦的周邊活動，開創勞動部實質參與ILO事務的里程碑。隨後，洪申翰前往西班牙畢爾包拜會歐盟職業安全衛生局（EU-OSHA），共同主持「台歐盟職業安全衛生合作會議」，再轉赴比利時布魯塞爾，與歐盟就業總署召開第7屆台歐盟勞動諮商會議。

勞動部表示，會議前雙方先進行高階對話，聚焦人工智慧（AI）發展對勞動市場的影響，以及少子女化、高齡化帶來的勞動力短缺挑戰。Mario Nava指出，歐盟已通過「歐盟人工智慧法」，並強調社會對話在AI政策制定過程中的重要性；洪申翰則說明，台灣已通過「人工智慧基本法」，勞動部也正規畫職場AI指引，以因應就業歧視及資訊透明等問題。

針對少子女化與高齡化造成的缺工問題，雙方均致力於推動友善職場環境，協助婦女重返職場。洪申翰分享台灣推動育兒假、產假權益提升等措施，歐盟則介紹EU Talent Pool等人才媒合工具。

會議聚焦兩大議題，首先在平台勞工權益方面，歐盟就業總署及與會專家肯定台灣訂立外送專法，歐方則分享「歐盟平台工作指令」及國際勞工組織（ILO）相關討論；其次，在供應鏈基本勞動權利議題上，歐盟介紹「強迫勞動規則」及「企業永續盡職調查指令」，台灣則說明公平招募推動進展。

勞動部指出，雙方同意於2027年在台北舉辦下一屆台歐盟勞動諮商會議，並將持續就共同關注議題深化交流，維持制度化對話機制，進一步強化台歐盟在勞動事務領域的合作夥伴關係。

歐盟 洪申翰 勞動部

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