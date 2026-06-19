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工廠技術員每晚騎車兩小時上學 努力四年解鎖設計新人生

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陳文貴就讀時尚系進修部，積極跨域學習轉職為設計師。圖／陳文貴提供
陳文貴就讀時尚系進修部，積極跨域學習轉職為設計師。圖／陳文貴提供

白天上班、晚上上課，深夜下課再永康騎車一小時回佳里住處，這樣的生活台南塑膠工廠員工陳文貴一過就是四年。他就讀崑山科大時尚展演事業系進修部，原是塑膠工廠技術人員，因熱愛繪畫與設計，考取工業設計、美業及數位應用等不同領域5張專業證照，更獲教師推薦進入紡織業任設計師，因表現優異獲主管賞識推薦轉職，他今年畢業、將興趣轉化為專業能力開創嶄新職涯。

陳文貴高中讀北門農工土木建築科，求學背景與時尚設計關聯，但從小熱愛繪畫，對線條、色彩與視覺表現充滿興趣。他說，為累積職場經驗並為未來轉職做準備，在塑膠工廠當技術人員，負責調機、換模具，考進崑大時尚系進修部，白天工作、晚上求學。

陳文貴認為「多學一項技能，就多一個解決問題的工具。」只要系上開設相關課程，他都積極選修，四年接觸工業設計、數位製圖、3D動畫及美業技術等領域，考取AutoCAD國際認證、Solidworks-CSWA國際證照、Reallusion 3D動畫設計國際認證、科技育髮技術士丙級及國際育髮技術師等5張專業證照，並在「亞洲國際美業競賽」與「國際美業技藝大賞」中分獲亞軍與佳作。

班導師鄭智文肯定他積極進取學習態度，去年推薦進紡織企業仁美商標公司擔任設計師，負責印刷設計、打樣及打板，成功將興趣轉化為專業，踏上嚮往已久的設計職涯。

陳文貴在仁美商標工作始終主動學習，不懂的問題積極請教、持續精進，半年便獲主管賞識，推薦轉任奇宏電子刺繡公司，負責產品設計打樣及電腦刺繡打版，進一步投入最感興趣的數位製圖領域，儘管全新機台操作與打版程式，仍一步步克服挑戰，兩段職場歷練也讓他深刻體會到，學校所學與職場需求高度連結，課堂學到的電腦繪圖與設計技巧，往往隔天就能實際運用在工作上，工作中遇到的問題，也能透過課堂學習找到解決方法，不僅形成良好的學用循環，也成為他在職場上的重要優勢。

陳文貴是班上唯一的男同學，四年都擔任跑腿的班代，常協助老師與同學處理班務、搬運器材及支援各項活動，雖常忙得不可開交，但看到順利完成充滿成就感。

回顧大學生涯，他感謝時尚系提供豐富的學習資源與設備，讓他成功將興趣轉化為專業能力，也遇見願意傾囊相授的師長，對於同樣需要兼顧工作與學業的學弟妹，他勉勵大家不要給自己太大壓力，遇到困難時適時調整心態，保持學習熱忱並發掘自身專長，才能走得更長遠。今年畢業他將繼續在電子刺繡公司，朝設計專業領域穩步發展。

陳文貴(右)與鄭智文老師(左)學習美業技術。圖／陳文貴提供
陳文貴(右)與鄭智文老師(左)學習美業技術。圖／陳文貴提供

陳文貴(右)與鄭智文老師(左)精進專業技術。圖／陳文貴提供
陳文貴(右)與鄭智文老師(左)精進專業技術。圖／陳文貴提供

陳文貴(右1)與班上同學一起製作印花商品。
陳文貴(右1)與班上同學一起製作印花商品。

陳文貴利用校內設備學習打樣技術。圖／陳文貴提供
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