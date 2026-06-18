第一次找工作最後悔什麼？網友神回3個字掀共鳴：真的太重要

又到了畢業季與求職旺季，不少社會新鮮人正忙著投遞履歷、準備面試，希望順利踏出職場第一步。不過，當真正開始找工作後，許多人才發現，求職壓力往往不只來自競爭激烈的職缺，更來自對過去準備不足的懊悔。近日就有一名網友在Dcard發文分享求職期間的心得，並拋出問題詢問大家：「第一次找工作，最後悔沒有提早做什麼？」貼文曝光後吸引大批網友分享自身經驗。

原PO表示，過去一直認為找工作就是先準備履歷，收到面試通知後再研究自我介紹與應對技巧即可，因此沒有特別為未來求職提前規劃。然而，隨著近期陸續投遞履歷、參與求職過程，他逐漸意識到，許多企業重視的能力與經歷，其實都需要長時間累積，不是短時間內就能補足。

他進一步提到，回頭檢視求學時期的經歷後才發現，無論是打工、社團活動、校內專案，甚至課堂報告，都有機會成為履歷中的亮點。如今最大的感觸，是求職最令人焦慮的時刻，往往不是尚未找到工作，而是突然意識到如果能更早開始準備，現在或許能少走一些彎路，因此好奇其他人初次求職時，是否也有類似遺憾。

貼文曝光後，不少網友紛紛分享自己求職後最大的遺憾，其中被提到最多次的答案之一就是「英文」。有網友幾乎不假思索地留下「念英文」3個字，引來大批人附和，直呼「超有感」、「真的太重要」。此外，也有不少人將答案鎖定在課業表現，坦言「沒提早認真讀書」、「書到用時方恨少」，更有人感嘆，雖然能力與實務經驗同樣重要，但求職市場往往相當現實，「學歷不一定是全部，卻常常是入場券」，後悔大學時期沒有更積極投入課業或繼續深造。

除了課業與語言能力外，網友們也從不同角度分享職場體悟。有人認為，學生時期最該做的是盡早找到方向，「越早確定志向越好」，並提前準備相關證照與專業技能；也有人後悔把太多時間花在打工，認為當初若能多參加比賽、專案或校內活動，求職時能拿出來的成果會更多。另有網友笑稱，自己最後才發現外在形象也是競爭力的一環，因此面試前都會做基礎醫美保養，吸引不少網友點頭認同。

事實上，許多新鮮人在求職階段最擔心的仍是面試環節，近期對於「奇葩面試題」的討論也越來越多。本站曾報導，有企業可能會詢問求職者家庭經濟狀況或父母職業等問題，相關內容若與工作職務無直接關聯，可能涉及要求提供非就業所需的個人隱私，依法恐面臨處罰。求職者除了準備履歷與面試技巧外，也應了解自身權益，在求職過程中做出適當應對，才能更安心地迎接職涯新挑戰。