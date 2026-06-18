暑假打工21.4萬個工作機會 近3千個AI兼職

暑假打工旺季即將到來，104人力銀行兼職打工專區數據顯示，餐飲、門市、行政等常見兼職職務占整體73%仍屬大宗，而AI相關的兼職工作迅速成長，2026年5月共有近3,000個AI兼職工作機會，從AI內容生成、數據標註到AI行銷協作等職缺持續增加。

104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷表示，暑假是學生每年最完整的打工時間，提醒學生可依自身興趣與未來發展目標仔細規劃兼職選擇，也歡迎使用104兼職打工專區（https://tw104.pse.is/97fgbv）的捷運站搜尋與定位功能，讓暑期打工更加符合自身需求，為未來職涯起點鋪路。

104兼職打工專區目前共有21.4萬個兼職工作機會，其中餐飲旅遊、客服門市及行政相關職缺合計超過15.6萬個，占整體兼職工作機會73%。這類職缺具有需求穩定、上手速度快等特性，是許多學生累積第一份工作經驗的主要選擇，透過實際進入職場，學生不僅能獲得收入，也有機會培養溝通表達、團隊合作、顧客服務及問題解決等軟實力。

104調查顯示，高達73%的學生認為短期打工以兩個月內最為適合，使暑假成為全年最重要的兼職黃金檔期，不少企業也會提前釋出重點職缺，104兼職打工專區除匯集眾多知名連鎖品牌職缺外，也有大量優質中小企業提供工作機會，所有刊登企業均須通過104企業認證機制，讓學生求職找暑期打工時能安心應徵不踩雷。

生成式AI逐漸融入企業日常營運，也帶動學生的兼職市場出現變化。2025年學生應徵AI兼職人數達2.39萬人，較2024年成長15%，占整體AI兼職應徵者5.41萬人的44%，等於每兩個搶AI兼職的人，就有一個是學生，而AI相關兼職工作也從過去偏向資訊技術領域，逐漸擴展至行銷、內容製作、教育訓練及資料處理等多元應用場景，對於不同科系的學生都有切入的機會。

翁瑀婷指出，暑假兩個月的連續時間更有條件深入一個AI專案，是學生建立數位思維、累積AI實戰語感的最佳時機。AI兼職也分為兩種層次：具備專業能力者可挑戰講師或技術研發職缺，入門者也可從助理、影像生成、數據標註等工作切入，邊做邊摸清AI運作邏輯，為踏入數位職場提前暖身。

除了工作內容外，通勤便利性也是學生找兼職工作的首要考量。104人力銀行觀察目前職缺分佈，台北捷運以台北車站、台大醫院站、中山站居前三；桃園捷運則以老街溪站、高鐵桃園站領先；台中捷運則集中在市政府站、水安宮站及豐樂公園站；高雄捷運則以左營站、高雄車站、美麗島站為主。整體來說職缺多集中於交通轉運樞紐、商業辦公區及大型生活圈周邊，反映兼職需求仍以人流密集區域最為活躍。

為協助學生更有效率找到合適工作，104兼職打工專區提供捷運站搜尋與定位功能，可直接查看住家學校附近的兼職機會與步行距離。翁瑀婷提醒，不論是希望累積職場專業經驗，或是提前接觸數位趨勢的AI兼職，暑假都是學生探索職涯方向的重要機會，建議學生可提早盤點自身興趣與能力，選擇符合未來發展方向的工作，讓暑假不只是打工，更成為職涯準備的重要起點。