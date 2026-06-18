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夢幻雇主排行揭曉！黃仁勳、張忠謀 關鍵第三名掀熱議

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
黃仁勳。(歐新社)
黃仁勳。(歐新社)

1111人力銀行18日公布「上班族夢幻工作大調查」，數據顯示，上班族心目中的「夢幻工作」前三名分別為自媒體經營、遊戲試玩員及心理諮商師；「夢幻雇主」的票選中，由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電（2330）創辦人張忠謀，以及台北101董事長賈永婕榮登前三名。

調查顯示，這些領導者因為「重視員工成長」及「願意分享成果」，而受到受訪者的歡迎。而在網紅老闆方面，蔡阿嘎、千千及Joeman因工作環境自由開放、內容多元有趣，成為年輕世代嚮往加入的團隊。

數據指出，受訪者對目前工作的平均滿意度僅53分，距離理想職涯仍有不小差距。在夢幻職業排行中，「自媒體經營」以30.3%的支持度拔得頭籌，緊追在後的是「遊戲試玩員」（26.9%）與「心理諮商師」（15.7%），演藝人員、導遊及命理師也榜上有名。

薪資待遇無疑是影響求職者判斷的關鍵因素。調查發現，上班族衡量夢幻工作的核心條件，除了最核心的「薪水優渥」（67.3%）外，亦相當看重「同事相處融洽」（64.2%）與「離家近」（50.5%）。在福利規劃上，年終獎金、休假天數、員工分紅、績效獎金與彈性工時，則是勞工最在意的五大指標。

1111人力銀行發言人莊雨潔分析，在大缺工時代下，企業若想有效招募人才，除提供具競爭力的薪資報酬，建立正向回饋機制、尊重員工個人發展，並打造兼顧身心平衡的職場環境，已成為留才的關鍵指標。

黃仁勳 張忠謀 人力銀行

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