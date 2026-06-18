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AI打工潮！暑假兼職職缺上看3,000個

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

暑假打工市場AI熱度竄升，不僅職缺數量顯著成長，更吸引越來越多學生投入相關應用領域，為自身數位職涯提前「暖身」。根據104人力銀行兼職打工專區數據顯示，截至今年5月，平台上與AI相關的兼職職缺已近3,000個，工作內容涵蓋AI內容生成、數據標註及AI行銷協作等多元項目。

AI兼職市場之所以受青睞，主因在於職缺應用場景已從單純的資訊技術，擴展至行銷、影像製作、教育訓練及資料處理等領域，讓不同科系學生皆有切入機會。統計顯示，2025年學生應徵AI兼職的人數高達2.39萬人，較2024年成長15%，占整體AI兼職應徵者近半數（44%），顯示學生對AI技能的實戰需求強勁。

104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷觀察指出，暑假為期兩個月，學生更有餘裕深入參與AI專案，是建立數位思維與累積實戰語感的黃金時期。她建議，具備專業能力者可嘗試講師或技術研發職位，入門學生則能從助理、數據標註等基礎工作切入，透過實際操作摸清AI運作邏輯。

儘管AI打工需求快速成長，但兼職市場主流依然穩定。數據顯示，餐飲旅遊、客服門市及行政等傳統職缺，合計超過15.6萬個，占整體兼職機會的73%。這類職缺具備需求穩定、上手快速的特性，仍是學生累積第一份職場經驗、培養溝通與團隊合作等軟實力的首選。

為提升學生求職效率，104人力銀行現於兼職專區導入捷運站搜尋與定位功能，讓學生能直觀查看住家或學校周邊的職缺分佈，其中台北以台北車站、台大醫院站與中山站最熱門，高雄則以左營、高雄車站及美麗島站周邊需求最旺。

人力銀行 職缺

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