聽新聞
0:00 / 0:00
薪情比業界差 民航局離職率飆高
航空旅運量持續成長，不過民航局的離職率卻不斷攀升，二○二三年離職率約百分之十一點七八，去年則上升至百分之十三點六七。另須具高度專業的飛航管制員汰離率也高達百分之廿一點五四，且有五分之一無法通過考核，培訓速度趕不及退休離職潮。交通部民航局表示，將積極爭取人力招聘及薪資調整。
立法院交通委員會昨審查一一五年民航局預算。立委林俊憲指出，近五年飛安及監理人員共有廿人屆臨退休，民間航空業界薪資優渥，成為極大拉力。今年民航局預計招聘七人，最後僅兩人錄取，顯然增補情形欠佳，要求民航局檢討。
立委陳素月則表示，台灣飛航管制員養成不易，人力長期處於飽和壓力狀態，民航基金雖投入大量資源於航空技術人員訓練服務，然而根據去年統計，飛航管制員受訓期間汰離率高達百分之廿一點五四，就算通過國考，仍有五分之一學員於訓練階段無法通過考核。
陳素月說，鑑於疫後國際航班量大幅攀升，加上桃機第三航廈即將完工，現行培訓速度若無法趕上離職及退休潮，將嚴重威脅飛安及國門形象。
民航局長何淑萍坦言，要進入民航局資格門檻較高，需具備機長或副機長的資格，但實際要執行的工作較繁雜，既要做航管又要監理航空公司，業界薪資確實會高於民航局。目前離職率約百分之十，將通盤檢討人力、積極爭取薪資。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。