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越南網站爆販售死亡證明詐領給付 勞保局：如有詐領將移送法辦
有媒體報導，有越南網站聲稱能提供死亡證明，還保證政府蓋章、資料齊全，能夠以假亂真，恐成為請領死亡給付的破口。勞保局表示，未來會持續從嚴審核，如經發現有詐領情形，勞保局會將被保險人以刑法偽造文書及詐欺罪移送法辦。
勞保局表示，為依法核實審查保險給付，除設有「主動勾稽」異常態樣加強查核，例如親屬年齡差距不合理、同一家屬或死者重複請領、短期間內同時申請父母死亡或同一地址集中申請等，也會與移工來源國駐台機構及我國駐外館處建置聯繫窗口，協助仔細查詢與確認、強化投保單位協助辦理手續，避免不法代辦介入等多項機制。
另越南政府為因應旨揭假證件問題，已建置數位化查驗機制，可透過掃描QR Code，線上確認資料正確性。
勞保局指出，為避免不法代辦業者介入，已於2025年1月6日修正發布「勞工保險條例施行細則」第43條規定，針對未於國內設有戶籍的被保險人，應由投保單位協助其辦理請領勞保家屬死亡給付手續，外籍移工原則無法自行申請，應由投保單位協助辦理。
此外，目前我國駐越南辦事處於驗證文書時，已運用越南政府數位化查驗機制確認，如有異常情形，除依規定不予受理外，也會另通知勞工保險局進行列管，避免以假證件詐領給付。
勞保局強調，會秉持審慎的態度嚴查不法，且持續強化國外文件查核機制及跨機關合作管道等精進措施，強力防堵不法案件，以維護保險基金安全及被保險人權益。
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