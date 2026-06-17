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科技業最強爽缺工作不到1小時、月薪逾8萬 網嘆：機會都別人的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名擁有科技業10年資歷的網友發文，分享自己職涯中遇過CP值最高的一份工作是PM（專案經理）。示意圖／ingimage
一名擁有科技業10年資歷的網友發文，分享自己職涯中遇過CP值最高的一份工作是PM（專案經理）。示意圖／ingimage

輝達、超微等大廠帶動AI產業蓬勃發展，台灣原先就是強項的科技業更是扶搖直上，許多民眾紛紛想趁著AI浪潮擠入科技業窄門。不過，在競爭激烈的科技業，竟然存在每日工作不到一小時的夢幻職缺？一名自稱擁有10年科技業資歷的網友表示，曾擔任某間公司的專案經理，不僅每天僅需回覆3封郵件，甚至從沒加班過，月薪更高達8萬，讓鄉民羨慕直呼「機會都是屬於別人的」。

一名擁有科技業10年資歷的網友在Dcard以「科技業爽缺分享」為題發文，他表示，在跳槽的過程中，曾待過一家公司讓他上班上到有點「心虛」。原PO提到，當時的職務是PM（專案經理），每天需要回覆的郵件不到3封，在職期間從來沒有加班過，每日實際的工作內容大約一小時內就能處理完畢，剩餘的薪水領得相當輕鬆。

關於上班時間的安排，原PO透露除了那一小時的工作外，剩下的時間就是「開YT把影片縮到最小看到下班」，或者乾脆走出辦公室去外面散步，有時甚至會在上班時間去銀行辦私事，或是躲在7-11坐著滑手機。即便工時極短且內容輕鬆，該職位的待遇依然相當優渥，月薪達8xK，且保證14個月年薪。原PO提到，雖然後來為了更高的薪資，沒待滿整年就跳槽到外商，但他坦言現在外商的生活每天都像在打仗，不免會懷念起那段「如果單身住家裡，應該可以過著非常滋潤生活」的日子。

對此，許多網友紛紛投以羨慕的眼光「感覺要學經歷很好才碰得到這種工作」、「這種感覺要學經歷很好才進得去，機會都是屬於別人的（哭）」、「好難想像這麼爽又高薪的工作生活」、「科技業年薪120萬絕對都付得起，只是看你有沒有那個命碰到而已」、「這種好機會我怎麼都碰不到」、「我這樣的學歷只有爛缺，還連環敗」。

除了羨慕的留言外，討論區也意外釣出許多在類似環境工作的「神人」分享自身經驗「差不多但我月薪6萬而已，工作3年半」、「在外商當SWE（軟體工程師），大部分都在家工作，偶爾去辦公室跟同事吃飯八卦一下」、「聽過光電板的PM也過的很爽，只是薪水沒有你說的那麼高」。

月薪 科技業 Dcard

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