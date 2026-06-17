入職最爽一天！女行員整頓「薪水大盜」主管 網擔憂日子恐不好過

主管在營業廳大聊八卦、不顧第一線員工死活，這樣的情況你能忍受嗎？一名在銀行分行工作的女網友近日在Dcard興奮分享，表示遇到了進分行以來最「通體舒暢」的一天。原PO透露，她有一位主管平日極度熱愛講電話，對外總宣稱是在跟客戶「搏感情」，實際上整個大廳卻充斥著她聊八卦的笑聲，甚至為了省事還會私自關掉叫號系統，完全不管基層行員在第一線忙得團團轉。

原PO表示，分行內極少數的頂級大VIP低調走進營業廳，然而主管此時卻依然沈溺在電話的世界中，看著對方繼續在後方「放飛自我」聊得忘我，原PO決定不再隱忍，直接拿起電話連繫經理。經理得知後立刻現身親自接待並送走客人，隨後便將該名主管叫進辦公室，看了監視器畫面後要求主管針對上班時間的行為做出合理解釋。

事後主管跑來興師問罪，責怪為何沒有早點通知她有貴客臨門。面對遷怒原PO毫不畏懼回嗆「妳電話講那麼大聲，我要怎麼叫妳？在營業廳大喊嗎？」這句話讓主管當場臉色鐵青，尷尬表示是在聯絡重要的公事，原PO則立刻補刀反問「那妳剛剛也是這樣跟經理合理解釋的嗎？」犀利的質疑讓主管瞬間一個字都擠不出來，讓原PO直呼「真的有夠爽」。

貼文曝光後，引發不少網友對原PO後續處境的擔憂，紛紛留言提醒職場險惡，「如果沒離職，我比較想知道妳以後的日子」、「這樣今天雖然爽，不過妳主管如果心很小，妳後面的日子就難過了」、「104和1111都可以打開了，先準備好退路」、「主管偷懶妳也跟著偷懶，硬著來沒什麼好處」、「爽一時而已，勸妳說話做事還是留一線」、「妳的主管只要還在位子上，妳的日子就不會好過」、「這次沒弄走主管，之後可能難過了」。

不過，也有另一派網友力挺原PO的勇敢「大部分的人是奴慣了嗎？為什麼要忍受不適任的主管」、「大快人心啊，這種主管就是欠教訓」、「不管內容真假，看了都覺得好爽」、「主管真的不對，本來當主管自然都要現場經驗訓練的能力才能升任主管，行員本來就不會隨便打擾主管打電話」。