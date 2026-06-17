18萬退休公教退休金成迷？停降所得替代率通知書沒列金額 教團批敷衍了事

立法院去年底通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停止自民國113年起逐年調降退休所得替代率，改回112年標準計算，攸關全國約18萬名退休公教人員權益。台灣教育產業工會表示，相關退休人員近日陸續收到重新審定通知書，但通知書僅載明所得替代率，未明確列出調整後實際可領退休金額，是在敷衍了事。

台教產今天召開記者會指出，自從108年推動年改，近幾年每位公教退休人員的審定書都會列出至118年每年扣減後的數額。如今因應「停降所得替代率」新制度，銓敘部理應重新核定與調整精算數額，不料目前退休人員領到的通知書上的「每月退休重新審定結果」，只是把原本核定函112年的舊數字直接抄過來，公教退休人員苦等半年，卻仍無法直接得知退休金調整結果。

台教產表示，更令人不解的是，銓敘部在通知書附錄的Q&A中，要求退休人員依退休時間自行套用公式計算調整後金額，例如111年6月30日前退休者須先調高2％再調高4％，111年7月1日至112年底退休者則調高4％。台教產質疑，調整後退休金數額攸關個人權益，本應由主管機關明確核定並載明於通知書中，而非要求退休人員自行換算。

台教產認為，既然公教退撫法案已正式通過「停降所得替代率」，退休金數額除了審定數額，調整後可領退休金數額，就必須精確數字。呼籲銓敘部重新核發一份明確記載今年調整後應領取「真實退休金數額」的通知書。